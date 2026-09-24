我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平（Shohei Ohtani）今（24）日正式回歸。因右上臂二頭肌與左膝傷勢進入15天傷兵名單後，大谷在主場迎戰聖地牙哥教士之戰解除傷兵，先發擔任第2棒指定打擊，迎來睽違16天的實戰。道奇此役同時推出山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）先發，力拚本季第15勝，也讓日本兩大球星在例行賽最後階段同場出擊。大谷翔平本季絕大多數時間皆坐鎮道奇的開路先鋒第1棒，然而在今日的復出首戰中，教練團在先發名單上做出了微幅調整，由明星球手貝茲（Mookie Betts）擔綱開路先鋒第1棒，大谷翔平則退居第2棒掩護。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前記者會上明確表示，這項打序安排是經過與選手充分溝通後的戰術保護：「翔平已經有一段時間沒有面對高強度實戰投手，我們希望他今天回到場上，首先把每一個打席的選球與揮棒機制處理好，球團絕不會強求他在復出第一天就必須用全壘打來證明什麼。最重要的是看到他健康地站回打擊區。」羅伯斯同時補充，貝茲與大谷皆對這項短期調整表達全力支持，未來若對手派出右投手先發，球隊仍有極高機率將大谷重新調回第1棒。回顧大谷翔平本季下半季的身體狀況，可謂波折不斷。除了右上臂二頭肌反覆出現緊繃不適，左膝的承重問題也持續干擾其打擊重心轉移。進入9月後，大谷曾一度因傷連續缺席4場比賽，即便短暫重返打線1場，賽後醫療團隊仍發現其揮棒後的身體無法完全釋放力量，促使道奇果斷做出將其放入15天傷兵名單的決策。在長達兩週多的休戰期內，大谷並未完全停滯體能維持。從基礎的室內揮棒、打擊教練餵球，到後段動用造價昂貴的「Trajekt Arc」高階智能發球機，精準模擬各隊王牌投手的真實球路軌跡與進壘點，大谷逐步將揮棒速度拉回極限，並在日前順利完成高強度的全速跑壘與轉向測試。羅伯斯強調，球團最核心的戰略目標，就是確保大谷在季後賽開打前，能夠調整回比賽狀態。即便在進入傷兵名單前，大谷翔平整季依然繳出的聯盟一線火力，穩居道奇進攻體系的靈魂樞紐。然而，大谷在受傷前夕確實遭遇了轉披道奇戰袍以來最漫長的長打乾旱期。自8月18日對科羅拉多落磯隊敲出本季第30號全壘打後，大谷隨後陷入了的窘境，擊球初速與擊球仰角受制於身體不適而出現微幅下滑。在大谷重返打線的同一天，同胞王牌山本由伸的登板同樣具有歷史意義，本場對決教士隊，高機率是山本在2026年例行賽的最後一次登板亮相。若能順利奪下勝投，山本將以單季15勝的傲人戰績替個人大聯盟生涯立下全新里程碑。山本由伸本季在道奇先發輪值中扮演著無可取代的中流砥柱，整季出賽27場繳出的賽揚級數據，在多達179局的投球局數中狂飆178次三振，成為道奇輪值最穩的王牌先發。