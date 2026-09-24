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蘇巧慧10月9日找沈伯洋同框

新北市選戰激 最新民調僅差1.1個百分點

新北市長選戰升溫！國民黨參選人李四川昨（23）日透露，立法院長韓國瑜將於10月4日協助站台催票，屆時將更與新北市長侯友宜及台北市長蔣萬安等大咖同台；另一方面，民進黨參選人蘇巧慧也預告，10月9日北新莊聯合競選總部成立時，沈伯洋將到場助陣。李四川昨上午前往板橋龍興市場掃街時表示，他和韓國瑜時常保持聯絡，韓國瑜也相當關心他的選情，「隨時只要我有需求，他一定會來幫我站台，大家拭目以待！」而根據安排，李四川預計10月4日在板橋第一運動場舉辦大型造勢，屆時韓國瑜、侯友宜、蔣萬安將同台助陣。事實上，韓國瑜2019年至2020年擔任高雄市長期間，李四川曾任高雄市副市長；韓國瑜今年8月24日也曾在臉書貼出與李四川合照，寫下「兄弟話不用多，該挺的時候一定奮蹄相挺」。民進黨方面也同步拉高選戰聲量。蘇巧慧日前出席新莊區議員參選人聯合競選活動時預告，10月9日北新莊聯合競選總部成立大會，沈伯洋將到場，2人屆時會再次同框。蘇巧慧表示，她和沈伯洋原本就是朋友，在立法院也是戰友，如今分別投入台北、新北市長選舉，2人「既競爭又合作」，都希望各自的城市能變得更好、獲得更多市民認同。而在10月9日活動中，他們也會分別提出對各自城市的願景。隨著選戰逼近，《震傳媒》昨也公布最新新北市長民調，蘇巧慧支持度38.2%，李四川37.1%，2人差距1.1個百分點。對此，李四川表示，所有民調都會列入參考，並強調「藍白合在新北市不管選前、選後絕對沒有問題」，自己仍會持續走遍29區爭取支持。蘇巧慧則表示，從近期民調趨勢來看，有越來越多市民支持、認同她，也期待新北市能進一步升級，團隊接下來仍會維持正面、陽光的選戰方式，持續向市民說明政見與城市願景。