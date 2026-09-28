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▲新加坡網紅蔡佳芸（如圖）擁有亮麗外型，更被稱作「繼承最多愛馬仕包包的富二代」。（圖／蔡佳芸IG@xcalikins）

▲理科太太（左）遭爆是化妝品集團千金，所創立的保健品牌今年邀請到SUPER JUNIOR成員藝聲（右）擔任年度代言人。（圖／資料照）

自媒體發達時代，不少富二代也成功闖出一片天，像是「緯創副董」黃柏漙的女兒經營「波波的餐桌日常」粉專，在網路上小有名氣；矽谷資安公司Fortinet創辦人的女兒Jaime Xie在時尚圈竄紅，身價約新台幣14億元。新加坡網紅蔡佳芸（Calista Cuaca）的父親楚亞甲（Nurdian Cuaca）是印尼富商、母親蔡欣穎（Jamie Chua）更被稱為「擁有最多愛馬仕柏金包的女人」，父母離婚後每月可拿新幣45萬元（約新台幣955萬元）的贍養費；另外在YouTube擁有百萬訂閱的理科太太，也被起底是化妝品集團千金，一度引發外界熱議，還有「雅方羊肉爐」富二代林暄穎在IG上也擁有40.6萬人追蹤，憑著創意短影音成功讓老品牌在年輕世代中翻紅。「緯創副董」黃柏漙對私生活相當低調，不過女兒其實是小有名氣的KOL，其經營的「波波的餐桌日常」粉專，平常主要分享愛犬與生活點滴，偶爾會見到黃柏漙與愛犬互動的身影。矽谷資安公司Fortinet創辦人Ken Xie的女兒Jaime Xie，在時尚圈頗受關注，她擁有一雙鳳眼、纖細高挑的身材，再加上新穎穿搭且充滿自信的品味，讓她迅速竄紅，成為歐洲伸展台的熟面孔，而其身價粗估約新台幣14億元。新加坡網紅蔡佳芸的父親是印尼富商楚亞甲（Nurdian Cuaca），母親蔡欣穎（Jamie Chua）則為前新加坡航空空姐，更傳出是擁有最多愛馬仕柏金包的女人，因此蔡佳芸被媒體稱為「繼承最多愛馬仕包包的富二代」。父母離異後，蔡佳芸和哥哥跟隨媽媽一起生活，每月獲得新幣45萬元（約新台幣955萬元）的贍養費，再加上媽媽也懂得經商，因此生活無憂，並憑著出眾的長相與氣質，深受各大品牌青睞，蔡佳芸目前IG吸引近29萬粉絲追蹤，社群上可見各種旅遊、美食等奢華美照。理科太太曾擔任生物醫學工程師，並赴美國矽谷創業，創立抗痘保養品牌「NERD Skincare」，之後轉型為知識型 YouTuber，頻道內容深受許多粉絲喜愛，累積百萬人訂閱。先前理科太太也被挖出，不僅擁有高學歷，更是化妝品集團的千金，其母親李秉真是台灣本土知名化妝品公司的創辦人兼董事長；不過理科太太仍憑著自身努力在事業上闖出一片天，所創立的保健品牌今年邀請到SUPER JUNIOR成員藝聲擔任年度代言人，受訪時透露公司業績這幾年幾乎都翻倍成長。「雅方羊肉爐」富二代林暄穎畢業於法國巴黎藍帶廚藝學校，取得專業證書後返回台灣，並到自家公司研發部門上班，透過短影音創造話題，成功打進年輕市場。其中，林暄穎因身材高挑、外型甜美，被網友封為「真人版18號」，IG上也擁有40.6萬人追蹤，今年6月她受邀擔任職棒味全龍《守護妳的EYE－心動方程式女孩日》開球嘉賓，立刻引發網友討論，足見其高人氣。