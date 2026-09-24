全台規模最大的曾文水庫遭遇嚴重淤積挑戰！受莫拉克颱風後遺症影響，近 5 年有效庫容蒸發近 2000 萬噸，2024 年起正式跌破 5 億大關。水利署強調曾文水庫滿水位容量仍遠超翡翠水庫，穩居全台霸主；目前正透過抽泥、陸挖與水力排砂多管齊下，根據 9 月 24 日最新水情，水位達 230.10 公尺、蓄水率達 100%，周邊觀光釣魚熱度亦備受關注。
水庫淤泥清去哪？成大團隊研發「防水抗壁癌」綠建材 廢泥變黃金
🟡五年蒸發兩千萬噸！曾文水庫仍是全台最大
曾文水庫自 1973 年完工啟用，原始設計總容量高達 7 億 4840 萬立方公尺。然而，受颱風豪雨夾帶大量泥砂入庫影響，庫容呈現持續縮水趨勢。根據水利署南區水資源分署統計，2021 年有效庫容量為 5 億 626 萬立方公尺，到了 2024 年一舉跌破 5 億大關，降至 4 億 9515 萬立方公尺，2025 年更下探至 4 億 8654 萬立方公尺，短短 5 年間庫容少掉了近 2000 萬噸。雖然庫容縮水，但曾文水庫滿水位蓄水量仍遠高於翡翠水庫，穩坐全台第一大水庫寶座。
🟡水利署祭三招搶救！抽泥陸挖力拚進出平衡
面對日益嚴峻的淤積危機，水利署採取「因水制宜」的三大清淤策略。枯水期低水位時把握上游進行「陸域開挖」；主力戰力則仰賴「抽泥船」，目前已建置 3 艘加壓站船，將抽泥範圍向上游延伸，每年可常態性清除約 530 萬立方公尺；若逢颱風豐水期，則開啟溢洪道實施「水力排砂」。今年 1 至 8 月清淤量已達 481 萬立方公尺，全年目標直指 605 萬立方公尺，已連續 3 年邁向「進出平衡」的抗淤指標。
🟡最新水位蓄水量公開！釣魚平台與附近景點
《NOWNEWS今日新聞》實際查詢水利署今（24）日上午 9 點最新水情統計，曾文水庫即時水位達到 230.10 公尺，有效蓄水量高達 4 億 8,842 萬立方公尺（約 4.88 億噸），蓄水率達 100% 滿庫狀態！
除了關注曾文水庫蓄水量與水情，水庫周邊豐富的生態也吸引大量遊客。規劃走訪曾文水庫附近景點，可前往矗立於湖畔的「觀景樓」，搭乘透明電梯登上高台俯瞰 360 度壯闊湖光山色；亦可搭乘環湖遊艇深入飛鷹峽谷，並造訪活潑的野生黑豬島。此外，水庫更擁有全台唯一的合法水上平台，吸引不少愛好者前來體驗曾文水庫釣魚，享受湖光山色間垂釣曲腰魚與魚虎的獨特樂趣。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
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🟡五年蒸發兩千萬噸！曾文水庫仍是全台最大
曾文水庫自 1973 年完工啟用，原始設計總容量高達 7 億 4840 萬立方公尺。然而，受颱風豪雨夾帶大量泥砂入庫影響，庫容呈現持續縮水趨勢。根據水利署南區水資源分署統計，2021 年有效庫容量為 5 億 626 萬立方公尺，到了 2024 年一舉跌破 5 億大關，降至 4 億 9515 萬立方公尺，2025 年更下探至 4 億 8654 萬立方公尺，短短 5 年間庫容少掉了近 2000 萬噸。雖然庫容縮水，但曾文水庫滿水位蓄水量仍遠高於翡翠水庫，穩坐全台第一大水庫寶座。
面對日益嚴峻的淤積危機，水利署採取「因水制宜」的三大清淤策略。枯水期低水位時把握上游進行「陸域開挖」；主力戰力則仰賴「抽泥船」，目前已建置 3 艘加壓站船，將抽泥範圍向上游延伸，每年可常態性清除約 530 萬立方公尺；若逢颱風豐水期，則開啟溢洪道實施「水力排砂」。今年 1 至 8 月清淤量已達 481 萬立方公尺，全年目標直指 605 萬立方公尺，已連續 3 年邁向「進出平衡」的抗淤指標。
《NOWNEWS今日新聞》實際查詢水利署今（24）日上午 9 點最新水情統計，曾文水庫即時水位達到 230.10 公尺，有效蓄水量高達 4 億 8,842 萬立方公尺（約 4.88 億噸），蓄水率達 100% 滿庫狀態！
除了關注曾文水庫蓄水量與水情，水庫周邊豐富的生態也吸引大量遊客。規劃走訪曾文水庫附近景點，可前往矗立於湖畔的「觀景樓」，搭乘透明電梯登上高台俯瞰 360 度壯闊湖光山色；亦可搭乘環湖遊艇深入飛鷹峽谷，並造訪活潑的野生黑豬島。此外，水庫更擁有全台唯一的合法水上平台，吸引不少愛好者前來體驗曾文水庫釣魚，享受湖光山色間垂釣曲腰魚與魚虎的獨特樂趣。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）