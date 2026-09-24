台灣水庫長期面臨嚴重的淤泥堆積問題，以全台規模最大的曾文水庫為例，近5年有效庫容大減近2000萬噸，高昂的清淤成本與去處難尋的泥砂，讓水庫壽命面臨嚴峻考驗。成功大學博士郭文毅帶領團隊將水庫底層廢泥改質，研發出高附加價值的防水建材，成功將廢棄物轉化為綠色黃金。
🟡成大博士研發防水樂土！解決老屋壁癌漏水
根據《EBC東森新聞》報導，成功大學土木工程研究所博士郭文毅，憑藉對無機材料的專業研究，帶領團隊從阿公店水庫的底層淤泥中，提煉出具備優異奈米防水特性的建築材料「樂土」（Lotus）。改質後的淤泥粉末具備「單向透氣、全面防水」特性，機能類似荷葉表面的微觀結構，能隔絕水滴滲透並讓水氣自由排出，徹底解決傳統防水塗料易老化鼓起、導致老屋反覆壁癌與漏水的痛點。
🟡繞過傳統工程包商！水庫爛泥變身美學主角
技術研發成功後，郭文毅面臨傳統建材供應鏈封閉的考驗。他決定繞過傳統工程包商，直接訴求一般消費者，透過拍攝影片衛教壁癌原理、推出家用小包裝產品，並建立線上社群即時解答修繕疑難雜症。這項策略不僅在 DIY 族群中引爆口碑，更吸引許多室內設計師採用，將樂土應用於微水泥與清水模質感的牆面面材，讓無人問津的水庫廢泥，躍升為現代住宅的美學主角。
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根據《EBC東森新聞》報導，成功大學土木工程研究所博士郭文毅，憑藉對無機材料的專業研究，帶領團隊從阿公店水庫的底層淤泥中，提煉出具備優異奈米防水特性的建築材料「樂土」（Lotus）。改質後的淤泥粉末具備「單向透氣、全面防水」特性，機能類似荷葉表面的微觀結構，能隔絕水滴滲透並讓水氣自由排出，徹底解決傳統防水塗料易老化鼓起、導致老屋反覆壁癌與漏水的痛點。
技術研發成功後，郭文毅面臨傳統建材供應鏈封閉的考驗。他決定繞過傳統工程包商，直接訴求一般消費者，透過拍攝影片衛教壁癌原理、推出家用小包裝產品，並建立線上社群即時解答修繕疑難雜症。這項策略不僅在 DIY 族群中引爆口碑，更吸引許多室內設計師採用，將樂土應用於微水泥與清水模質感的牆面面材，讓無人問津的水庫廢泥，躍升為現代住宅的美學主角。