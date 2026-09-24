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▲全台突破百萬戶縣市統計表。桃園僅歷時2年7個月，增長速度遠超台北、台中與高雄。（圖／住商機構提供）

全台「百萬戶」城市再加一！根據內政部最新統計，桃園市於今年5月戶數正式衝破百萬大關，從90萬戶增至百萬戶僅花2年7個月，速度不僅比台北市快了近 3.7 倍，更使六都中僅剩台南市尚未突破百萬戶。專家分析，雙北高房價推動人口外溢，加上小家庭與小宅化趨勢發酵，是桃園戶數暴增的主因。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，台北市當年初由 90 萬戶增至百萬戶歷時約 9 年半，台中與高雄也分別花費約 6 年半至 7 年。相較之下，桃園 2023 年 10 月剛達 90 萬戶，今年 5 月即衝上 100.1 萬戶，僅花 2 年 7 個月，速度比台北快 3.7 倍。回顧歷史，僅有 1990 年代的新北市（前台北縣）因接收台北市第一環外溢人口，曾在 3 年內達成百萬戶突破。如今桃園憑藉親民房價與健全交通，已成為北台灣最新的人口成長重鎮。住商不動產桃竹苗區協理陸毅琪分析，桃園從 90 萬戶增至百萬戶期間，戶數大增約 10 萬戶，但同期總人口數僅從 223.2 萬人微幅增加至 226.5 萬人，相當於 2 年多來人口僅增約 3.3 萬人。此數據顯現家庭結構的轉變，單身與小家庭居住比例顯著攀升，加上建商推案多以小宅為主，使市場呈現顯著的「分戶」與「小戶化」趨勢。賴志昶提醒，戶數增加受成年子女分戶、小家庭獨立及政策因素影響，不能直接與實際購屋需求劃上等號。購屋族若看好人口紅利，仍應回歸交通機能、就業機會與區域供給量進行評估；尤其部分新興重劃區陸續面臨大量交屋潮，一旦出現供過於求，房價仍可能面臨盤整修正，人口與戶數成長雖提供基本面支撐，但並非房價只漲不跌的保證。