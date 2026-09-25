我是廣告 請繼續往下閱讀

中秋節一到，月餅、柚子、烤肉全都要出場，但真正貫穿整個節日的主角還是「月亮」。華人文化裡，月圓象徵團圓與思念，感情世界裡也常拿月亮寄託愛意，日本更流傳一句浪漫說法「今晚月色真美」（月が綺麗ですね），被視為含蓄表達「我愛你」的方式；說到把月亮和愛情綁得最深的華語歌，鄧麗君經典名曲〈月亮代表我的心〉絕對榜上有名，而且這首歌紅到跨越語言，不少韓星學中文、來台見粉絲時，都曾把它當成「指定曲」，從BIGBANG的G-Dragon（GD）、太陽，Super Junior（SJ）圭賢到少女時代潤娥、演員河錫辰都曾唱過！去年發行新歌〈Drama〉，歌詞開頭沒多久，突然以中文唱出「你總是問我愛你，愛得有多深」，短短6秒與〈月亮代表我的心〉最經典的「你問我愛你有多深」高度呼應，當時就被不少歌迷認為是在向鄧麗君致敬。最讓人意外的是，GD不是隨口念過，中文咬字相當清楚，短短一句立刻成為全曲亮點。同團成員則是把〈月亮代表我的心〉當成寵台灣VIP的大絕，過去他相隔6年來台時，擔任桃園音樂祭壓軸嘉賓，除了一口氣演唱〈VIBE〉、〈Eyes,Nose,Lips〉、〈RINGA LINGA〉等代表作，也特別唱起〈月亮代表我的心〉，台下萬名粉絲跟著大合唱；他當晚還不斷用中文告白「好想你們」、「我愛台灣」，甚至承諾會盡快再回來；之後個人來台開唱時，也再次唱起〈月亮代表我的心〉，對這首歌的喜愛可見一斑。不只BIGBANG，中文底子好的少女時代潤娥，早年上節目時也曾把〈月亮代表我的心〉拿來秀中文，當時正值少女時代宣傳新專輯期間，潤娥在直播節目現場突然以中文唱起這首歌，熟悉旋律一出來就讓全場驚呼；SJ去中國宣傳時，圭賢也在受訪時突然哼起這首歌；演員來台開粉絲見面會時，明明一上台就坦承自己「演戲比唱歌好」，還說想到要在粉絲面前唱歌就緊張到發抖，最後仍特別準備〈月亮代表我的心〉獻給台下粉絲。