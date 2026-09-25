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Netflix日劇《假面美顏》將鏡頭對準美容整形產業，由松岡茉優、仲里依紗主演，透過兩名行醫理念不同的女醫師，揭開追求美麗背後的慾望與代價。木村拓哉、工藤靜香的女兒木村光希也參與演出，飾演決定接受隆鼻手術的富家千金，成為牽動劇情的重要人物。以下《NOWNEWS今日新聞》整理播出時間、集數、演員與劇情看點。《假面美顏》已於2026年9月17日在Netflix上線，全劇共8集，目前可一次追完，不必等待每週更新。Netflix台灣提供繁體中文字幕，分級為16歲以上。劇名：《假面美顏》日文劇名：《ダウンタイム》播出平台：Netflix上線日期：2026年9月17日集數：全8集，已全數上架主要演員：松岡茉優、仲里依紗、間宮祥太朗觀看分級：16歲以上故事從急診外科醫師沼田文（松岡茉優飾）的一場救命手術展開。她救回年輕網紅，卻因手術中的決定陷入職涯危機，之後踏入美容整形領域，與診所院長遠山凜（仲里依紗飾）相遇。沼田文重視救命與醫療必要性，遠山凜則相信改變外貌也能回應患者的痛苦。當兩人面對不同求診者，衝突不只來自手術技術，更涉及醫師究竟該如何理解病人的需求，以及商業利益與醫療倫理之間的界線。木村光希在劇中飾演富家千金「鴻池紗良」，因對自己的外表感到厭倦，選擇接受隆鼻手術。她與遠山凜之間有著複雜牽連，並非單純的醫病關係，後續互動也影響故事發展。除了千金造型，木村光希也以鼻樑貼著膠布的術後模樣入鏡。影集透過特殊化妝呈現整形恢復期的腫脹與瘀血，讓觀眾看見手術完成後，仍須面對的身體變化與心理壓力。《假面美顏》的案例涵蓋罹患絕症、希望接受全身整形的婦人，以及準備動手術的YouTube童星。不同年齡與處境的患者走進診間，也帶出生命自主、家庭期待及外貌焦慮等問題。演員陣容另有田中美奈實、萩原利久、安達祐實、渡部篤郎等人。從患者為何想改變外表，到醫師如何回應需求，影集將「變美」背後不容易被看見的困境搬上螢幕。