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▲李燕曾是八點檔當家花旦，近年轉戰保養品電商市場，品牌年營業額突破億元。（圖／記者葉政勳攝）

昔日八點檔捧紅不少「當家花旦」，她們陪伴觀眾度過無數個晚間時光，卻有人在走紅多年後逐漸淡出演藝圈，人生也走向截然不同的道路。《NOWNEWS今日新聞》為您整理兩位八點檔女神，李燕曾一度暫別八點檔，轉戰保養品電商市場，親自當起執行長，品牌年營業額更突破億元；瓊瑤劇女神岳翎則在事業巔峰選擇為愛引退，遠赴加拿大生活，至今鮮少公開露面，兩位螢幕女神離開八點檔後，各自展開不同的第二人生。李燕過去是三立八點檔熟面孔，演出《世間情》、《甘味人生》、《一家人》等多部本土劇，亮眼外型加上鮮明角色，讓她累積大批忠實觀眾。不過近年她逐漸將重心移往個人事業，2018年便創立個人保養品牌「KOCSKIN克麗詩黛」，親自投入品牌經營。品牌成立7年時，年營業額已突破9位數，其中經典商品更曾創下在蝦皮開賣短短1小時，銷售額便突破300萬元的驚人成績，成功從八點檔女神轉型成為女企業家。李燕事業得意，感情生活也找到歸宿，2023年與事業夥伴「新店陳大少」陳茂榮再婚，儘管將大部分時間投入公司，她始終沒有真正放下演戲，過去受訪時也曾坦言仍會想念拍戲的感覺，只是並不後悔花時間經營自己的品牌。在公司營運逐漸步上軌道後，李燕今年也再度回歸戲劇圈，重新拾起演員身分，在《針線緣》當起媽媽角色，再次出現在觀眾眼前。相較李燕轉戰商場後再回歸戲劇圈，昔日「瓊瑤女神」岳翎則退得相當徹底。岳翎1991年演出瓊瑤劇《青青河邊草》打開知名度，之後陸續演出《鬼丈夫》、《新月格格》等作品，憑藉古典氣質與楚楚可憐的形象走紅兩岸三地。離開瓊瑤劇後，她也積極拓展戲路，演出《斷掌順娘》、《花落花開》等戲劇，一度是台灣電視劇當家女星之一。岳翎後來又憑《啞巴新娘》再度受到關注，然而就在演藝事業仍相當活躍之際，她卻突然淡出演藝圈。2005年拍完《愛戀狂潮》後，岳翎與圈外郭姓男友前往加拿大，之後逐漸消失在螢光幕前，2006年起正式淡出演藝工作，在事業高峰選擇愛情與自己的生活。岳翎引退後行事極為低調，幾乎不再出現在公開場合，多年來僅偶爾傳出台灣民眾在加拿大巧遇她的消息，曾有民眾目擊她與丈夫一同在超市買菜，生活與過去鎂光燈下的明星歲月形成強烈對比。