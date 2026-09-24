《飛天小女警》與《熊熊遇見你》夢幻聯名快閃店今（24）日開幕，活動一路展出至10月28日，地點在台北三創生活園區1樓，以「Power Playdate」為主題，打造充滿粉紅色與繽紛色彩的限定空間。《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪現場，除了7大拍照打卡點、超過百款聯名周邊，現場還有紀念拍貼機、隨機收藏卡機等互動設施，連店面外牆都藏有可愛的角色設計，粉絲可以從門口一路拍到店內。
飛天小女警穿上熊熊裝！7大打卡點從店外拍到店內
本次聯名最大的特色，就是兩部經典卡通角色互換造型。花花、泡泡、毛毛分別穿上熊熊連帽裝，大大、胖達與阿極也換上飛天小女警風格服裝，六名角色組成超萌聯名組合。
記者實際走訪發現，店外就設有大型角色裝飾，透明櫥窗貼滿聯名圖案，連店鋪招牌都能看到飛天小女警與熊熊三兄弟的身影。現場最醒目的拍照區則是大型「POWER PLAYDATE」主題牆，非常適合拍紀念照。
除此之外，還有夾娃娃機造型打卡點，將飛天小女警與熊熊三兄弟放進大型娃娃機場景，搭配被夾起來的角色設計，讓整間快閃店充滿童趣。
紀念拍貼機、收藏卡機必玩！超過百款聯名周邊登場
現場還設置多款互動機台。其中紀念拍貼機提供兩款聯名相框背景，粉絲可以選擇喜歡的款式，與飛天小女警及熊熊三兄弟一起入鏡，每次收費100元。
現場另設有隨機收藏卡機，以及其他聯名互動機台，粉紅色機身搭配角色插圖，光是整排機台就相當吸睛。
周邊商品同樣是本次活動重點，現場推出超過百款聯名商品，包含絨毛造型髮夾、吊飾、側背包、杯墊、無框畫及各式生活用品。其中，絨毛系列將飛天小女警與熊熊三兄弟的聯名造型實體化，三款飛天小女警造型商品，角色大眼睛搭配熊熊裝扮，相當可愛。
🟡《飛天小女警×熊熊遇見你》快閃店資訊
📌日期：2026年9月24日至10月28日
📌地點：台北三創生活園區1樓（台北市中正區市民大道三段2號）
📌活動亮點：7大拍照打卡點、超過百款聯名周邊、紀念拍貼機及隨機收藏卡機
📌紀念拍貼機：每次100元
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本次聯名最大的特色，就是兩部經典卡通角色互換造型。花花、泡泡、毛毛分別穿上熊熊連帽裝，大大、胖達與阿極也換上飛天小女警風格服裝，六名角色組成超萌聯名組合。
記者實際走訪發現，店外就設有大型角色裝飾，透明櫥窗貼滿聯名圖案，連店鋪招牌都能看到飛天小女警與熊熊三兄弟的身影。現場最醒目的拍照區則是大型「POWER PLAYDATE」主題牆，非常適合拍紀念照。
現場還設置多款互動機台。其中紀念拍貼機提供兩款聯名相框背景，粉絲可以選擇喜歡的款式，與飛天小女警及熊熊三兄弟一起入鏡，每次收費100元。
現場另設有隨機收藏卡機，以及其他聯名互動機台，粉紅色機身搭配角色插圖，光是整排機台就相當吸睛。
📌日期：2026年9月24日至10月28日
📌地點：台北三創生活園區1樓（台北市中正區市民大道三段2號）
📌活動亮點：7大拍照打卡點、超過百款聯名周邊、紀念拍貼機及隨機收藏卡機
📌紀念拍貼機：每次100元