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▲孫藝真（如圖）婚後大解放，與池昌旭、NANA合作19禁古裝劇《挑情醜聞》穩坐收視冠軍。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

今（28）日是連假最後一天，不敢相信明天要上班了，許多上班族湧入社群平台哀嚎，還有人說孫藝真在《挑情醜聞》中獨守空閨的淒涼表情，成為全台上班族的心情寫照，格外有趣。隨著假期倒數，Threads 與各大社群平台紛紛掀起一波「收假崩潰潮」。網友們除了曬出連假出遊的照片外，更瘋狂轉發各類厭世迷因。其中，近期在 Netflix 熱播的韓劇《挑情醜聞》意外成為最大苦主，劇中孫藝真失魂落魄、眼眶含淚又帶點無奈的面容，被網友截圖做成倒數迷因，引發上班族共鳴。事實上，這部話題大作自開播以來便因大尺度劇情與精緻服化道引爆討論，孫藝真在劇中的情緒轉折更是堪稱演技教科書。沒想到戲裡情感濃烈的哀傷鏡頭，到了戲外卻被台灣網友發揮創意，轉化為撫慰收假心靈的幽默笑料，不少人留言表示「看到這張臉就知道明天又要回崗位當社畜」、「孫仙的眼神道盡了所有人的沉痛」。面對即將到來的正常工作日，專家也建議民眾今晚應避免熬夜追劇，提早熄燈入睡以調節作息。雖然連假結束讓人依依不捨，但不妨把今晚當作放鬆心靈的最後時刻，吃頓美食、洗個熱水澡，帶著迷因帶來的會心一笑，收拾好心情迎接嶄新的一週。