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▲兆群（如圖）砸下幾百萬在臺北科技大學附近開了間飲料店，事業版圖從演藝圈擴展至餐飲業。（圖／拾光飛翔娛樂提供）

男星兆群來台發展10年，將於11月推出首張個人專輯《螞蟻人》，曾是節目《二分之一強》班底的他，帥氣外型、精壯身材獲得關注，雖起初月收僅2、3000元，但靠著努力不懈的精神，成功闖出一片天。37歲的他擅長投資，本身也是金融科系畢業，兆群分享自己接觸股票約3、4年，近2年開始玩美股當沖，最高獲利高達7位數，且截至目前都沒有失敗過，如今更跨足餐飲業，在台北開複合式餐廳、飲料店。兆群本身是金融科系畢業，進入演藝圈前在新加坡的保險公司擔任精算師，對投資頗有心得的他，接觸股票約3、4年，這2年將重心放在美股，靠著當沖曾海撈300萬台幣。兆群表示手上大概握有20幾支股票，「我都是玩當沖，看到今天不好就不會進場，比較好才會進場，目前沒有失敗過。」兆群目前投資金額粗估上千萬，來台10年的他，被問到為何沒投資台股？他坦言因為資產都在新加坡，手續太過繁瑣，再加上新加坡股票不用扣稅。除了股票，兆群近日也投資90坪的複合式餐廳，地點位於台大附近，目前仍在試營運階段，之後才會正式開幕；另外，他還砸下幾百萬在臺北科技大學附近開了間飲料店，事業版圖從演藝圈擴展至餐飲業。不過提及感情現況，兆群透露至今已經單身10年，來到台灣後就再也沒交女朋友，上一任是因為決定離開新加坡才分手，被問到會不會想談戀愛？兆群則說：「現在沒有這個憧憬！」至於理想型，兆群笑回自己喜歡「有點肉肉的，很好抱，個性開朗」，因為自己比較I人，反而喜歡活潑、有「反差感」的對象。