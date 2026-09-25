日本 TAKARA TOMY 於9月推出《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）多款新品，其中最受矚目的包括《超人力霸王迪卡》30週年聯名，以及擁有3種隨機配色的 CX-19 鱷魚戰輪。目前許多商品在台灣購物平台上皆出現販售資訊，《NOWNEWS今日新聞》整理6款近期戰鬥陀螺的上市時間、日本官方定價與台灣通路價格，準備趁連假添購新陀螺的玩家可以參考。
迪卡30週年聯名來了！3種型態自由切換 台灣也有販售
今年適逢《超人力霸王迪卡》30週年及超人力霸王系列60週年，TAKARA TOMY 推出紀念聯名戰鬥陀螺「CX-00 迪卡狂怒 FT3-60T」，已於9月12日在日本上市，官方定價2750日圓（約新台幣553元）。這款商品最大的特色，就是將迪卡招牌的型態切換能力融入陀螺設計，玩家可以透過更換零件，重現複合型、強力型及空中型3種配色，套組還附有以神光棒為靈感打造的限定配色發射器及聯名貼紙。
目前台灣購物平台已有迪卡聯名代理版的販售資訊，查詢時可見1799元至1899元的商品標價。不過，台灣售價與日本官方定價存在差距，購買前應確認版本、商品來源及庫存。日本官方也已針對這款商品推出指定通路受注生產服務，但相關措施適用日本通路，不代表台灣同步開放預購。
另一款9月新品則是「CX-19鱷魚戰輪精選」，同樣於9月12日在日本上市，售價1600日圓（約新台幣322元）。這次推出金綠、紅藍及黑紅3種配色，每盒隨機封入其中1款，主打低重心防禦性能。戰刃採用連續刃片造型，搭配低高度的5-50固鎖，以及全新的GN軸，強化承受攻擊的能力。
值得注意的是，3款陀螺使用完全相同的零件配置，只有外觀配色不同，想體驗新零件的玩家無須刻意追求特定顏色。目前台灣也已出現 CX-19 代理版商品的販售資訊，部分賣家開價約1499元。由於價格可能受到供貨、版本及賣家定價影響，建議先比較不同通路，再決定是否購買。
BX-50、UX-21 近期熱門款整理！隨機強化組、改造套組一次看
除了9月新品，今年先前上市的戰鬥陀螺也有不少商品可以關注。其中，「BX-50隨機強化組Vol.11」於7月11日在日本上市，官方定價1600日圓（約新台幣322元），共有6款不同配置，每盒隨機封入其中1款。台灣購物平台目前已有代理版販售資訊，部分商品標價約899元至1099元，玩家購買前記得確認是完整隨機包，還是已拆封的指定款式。
8月8日推出的「UX-21惡魔幽冥改造組」，日本官方定價4500日圓（約新台幣905元），適合想一次取得多顆陀螺及改造零件的玩家。目前台灣電商也能找到代理版商品，上架價格約2899元至2999元，但部分通路已顯示補貨中，想趁連假入手的玩家須留意配送及庫存。
另外，4月25日在日本上市的「CX-17隨機強化組Vol.10」，官方定價1600日圓（約新台幣322元），收錄6款不同配置，包含能切換不同零件組合的獨角極變系列。台灣目前也能找到代理版商品，部分通路標價約1099元。
至於5月16日推出的「BX-49蒼龍突擊4-50FF」，日本官方定價2200日圓（約新台幣442元），屬於附有發射器的Starter商品。相較之下，CX-17等隨機強化組通常不附發射器，新手購買前記得確認內容物。
台灣買得到也別急著搶！日本官方宣布增產 留意商品溢價
近期《戰鬥陀螺X》熱門商品供貨受到關注，日本 TAKARA TOMY 今年6月曾公告，部分商品因需求增加而出現缺貨情況，已加強日本及海外市場的生產供應，希望改善商品供不應求的情況。
對台灣玩家而言，目前迪卡聯名、鱷魚戰輪、BX-50 及 UX-21等商品都已有網路上架紀錄，但價格與日本官方定價有所差異，實際庫存也可能隨時變動。若只是想趁中秋連假添購陀螺，可以先查詢台灣代理商及實體玩具店的供貨資訊，再比較網路平台價格，避免因急著入手而付出過高金額。
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今年適逢《超人力霸王迪卡》30週年及超人力霸王系列60週年，TAKARA TOMY 推出紀念聯名戰鬥陀螺「CX-00 迪卡狂怒 FT3-60T」，已於9月12日在日本上市，官方定價2750日圓（約新台幣553元）。這款商品最大的特色，就是將迪卡招牌的型態切換能力融入陀螺設計，玩家可以透過更換零件，重現複合型、強力型及空中型3種配色，套組還附有以神光棒為靈感打造的限定配色發射器及聯名貼紙。
目前台灣購物平台已有迪卡聯名代理版的販售資訊，查詢時可見1799元至1899元的商品標價。不過，台灣售價與日本官方定價存在差距，購買前應確認版本、商品來源及庫存。日本官方也已針對這款商品推出指定通路受注生產服務，但相關措施適用日本通路，不代表台灣同步開放預購。
值得注意的是，3款陀螺使用完全相同的零件配置，只有外觀配色不同，想體驗新零件的玩家無須刻意追求特定顏色。目前台灣也已出現 CX-19 代理版商品的販售資訊，部分賣家開價約1499元。由於價格可能受到供貨、版本及賣家定價影響，建議先比較不同通路，再決定是否購買。
除了9月新品，今年先前上市的戰鬥陀螺也有不少商品可以關注。其中，「BX-50隨機強化組Vol.11」於7月11日在日本上市，官方定價1600日圓（約新台幣322元），共有6款不同配置，每盒隨機封入其中1款。台灣購物平台目前已有代理版販售資訊，部分商品標價約899元至1099元，玩家購買前記得確認是完整隨機包，還是已拆封的指定款式。
近期《戰鬥陀螺X》熱門商品供貨受到關注，日本 TAKARA TOMY 今年6月曾公告，部分商品因需求增加而出現缺貨情況，已加強日本及海外市場的生產供應，希望改善商品供不應求的情況。
對台灣玩家而言，目前迪卡聯名、鱷魚戰輪、BX-50 及 UX-21等商品都已有網路上架紀錄，但價格與日本官方定價有所差異，實際庫存也可能隨時變動。若只是想趁中秋連假添購陀螺，可以先查詢台灣代理商及實體玩具店的供貨資訊，再比較網路平台價格，避免因急著入手而付出過高金額。