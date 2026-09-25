《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）近期在台灣掀起搶購熱潮，熱門新品上市經常迅速售罄，部分商品甚至出現數倍溢價。先前 UX-21「地獄幽冥三陀螺套組」在台灣開賣時，原價885元，網路轉售價格一度喊到5500元，讓不少玩家直呼買不起。不過，戰鬥陀螺正常到底多少錢？《NOWNEWS今日新聞》整理日本官方定價、台灣販售價格及熱門商品炒價案例，教玩家看懂Starter、Booster與改造套組的差別，避免花大錢當冤大頭。
戰鬥陀螺原價其實沒那麼貴！基本款、強化組價格一次看
根據日本TAKARA TOMY官方商品列表，不同類型的戰鬥陀螺，價格其實相差不少。以2026年推出的商品為例，CX-17 隨機強化組、BX-50 隨機強化組，日本官方定價都是1600日圓（約新台幣322元）；附有發射器的 BX-49 蒼龍突擊則為2200日圓（約新台幣442元）。
至於一次收錄多顆陀螺的改造套組，價格自然更高。例如 UX-21地獄幽冥三陀螺套組，日本官方定價4500日圓（約新台幣905元）。另外，包含競技場的 CX-16 新手入門套組，日本定價5650日圓（約新台幣1136元），適合尚未購買相關設備的新玩家。上述價格均為日本含稅定價，並非台灣官方建議售價。
台灣市場方面，不同商品的正規售價也有差異。先前萊爾富販售的戰鬥陀螺隨機強化組，每盒售價350元；麗嬰國際 Funbox 官方購物網站所販售的 BXG-18 蒼龍爆刃 FC 巴塞隆納版本，標價則為550元，商品內含陀螺與發射器。玩家可以先利用Funbox 官方戰鬥陀螺專區查詢價格，確認不同商品的內容物，再與其他通路比較。
原價885元炒到5500元！熱門陀螺溢價超過6倍
戰鬥陀螺近期最誇張的搶購案例之一，就是8月8日推出的UX-21「地獄幽冥三陀螺套組」。這款商品收錄地獄幽冥Z、霜灰銀狼 9-70R 及翱翔飛龍 8-80B，共3顆 UX 系列陀螺，當時台灣上市售價885元，卻因熱門零件與供貨問題，引發搶購潮，網路轉售價格甚至一度被喊到5500元，相當於原價的6.2倍。不過，這是當時觀察到的轉售開價，並不代表商品實際成交行情或目前市場價格。
這股炒價風氣甚至影響到小學生玩家。《NOWNEWS今日新聞》先前報導，一名家長分享兩名孩子接觸戰鬥陀螺約4個月，購買商品及參與相關活動已花費超過萬元，孩子甚至開始認為一顆售價1000多元的陀螺很便宜，讓家長相當驚訝。當熱門商品持續缺貨，部分玩家逐漸以網路轉售價格作為購買基準，也讓原本數百元的玩具變得愈來愈昂貴。
買戰鬥陀螺別急著追高！官方宣布增產、開放預訂
面對全球搶購熱潮，TAKARA TOMY今年6月已正式公告，因部分《戰鬥陀螺X》商品需求超出預期，造成缺貨與供應不足，官方已加強日本及海外市場的生產，增產商品自7月下旬至8月上旬起陸續出貨，後續新品也將持續追加供應。
準備趁中秋連假添購戰鬥陀螺的玩家，建議先查詢正規通路的商品售價與庫存，再比較網路平台價格。尤其隨機強化組每盒僅有其中一款陀螺，指定款式、未拆封隨機包及完整套組的價格可能不同，購買前一定要確認商品內容。若遇到熱門商品缺貨，也可以持續關注官方補貨資訊，避免因一時搶購熱潮，付出遠高於原價的金額。
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根據日本TAKARA TOMY官方商品列表，不同類型的戰鬥陀螺，價格其實相差不少。以2026年推出的商品為例，CX-17 隨機強化組、BX-50 隨機強化組，日本官方定價都是1600日圓（約新台幣322元）；附有發射器的 BX-49 蒼龍突擊則為2200日圓（約新台幣442元）。
戰鬥陀螺近期最誇張的搶購案例之一，就是8月8日推出的UX-21「地獄幽冥三陀螺套組」。這款商品收錄地獄幽冥Z、霜灰銀狼 9-70R 及翱翔飛龍 8-80B，共3顆 UX 系列陀螺，當時台灣上市售價885元，卻因熱門零件與供貨問題，引發搶購潮，網路轉售價格甚至一度被喊到5500元，相當於原價的6.2倍。不過，這是當時觀察到的轉售開價，並不代表商品實際成交行情或目前市場價格。
這股炒價風氣甚至影響到小學生玩家。《NOWNEWS今日新聞》先前報導，一名家長分享兩名孩子接觸戰鬥陀螺約4個月，購買商品及參與相關活動已花費超過萬元，孩子甚至開始認為一顆售價1000多元的陀螺很便宜，讓家長相當驚訝。當熱門商品持續缺貨，部分玩家逐漸以網路轉售價格作為購買基準，也讓原本數百元的玩具變得愈來愈昂貴。
面對全球搶購熱潮，TAKARA TOMY今年6月已正式公告，因部分《戰鬥陀螺X》商品需求超出預期，造成缺貨與供應不足，官方已加強日本及海外市場的生產，增產商品自7月下旬至8月上旬起陸續出貨，後續新品也將持續追加供應。
準備趁中秋連假添購戰鬥陀螺的玩家，建議先查詢正規通路的商品售價與庫存，再比較網路平台價格。尤其隨機強化組每盒僅有其中一款陀螺，指定款式、未拆封隨機包及完整套組的價格可能不同，購買前一定要確認商品內容。若遇到熱門商品缺貨，也可以持續關注官方補貨資訊，避免因一時搶購熱潮，付出遠高於原價的金額。