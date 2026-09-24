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▲韓籍名廚朴俊序 (Junseo Park)畢業於紐西蘭威靈頓藍帶廚藝學校，曾歷練首爾、紐約與法國米其林星級餐廳，接連執掌首爾高端韓料「A5」與「CHOWOL」。（圖／台北遠東香格里拉提供）

牛小排以水梨等果泥醃漬 高溫烤炙

▲台北萬豪INGE’S Bar&Grill 邀請到人氣德州煙燻 BBQ名店「Smokin'德州燒烤在嘉義」限定客座，推出菜色包含圖中的Smokin’經典「煙燻牛胸肉」。（圖／台北萬豪提供）

泰市場推「泰式烤肉」 羊排、牛小排、泰國蝦都有

▲泰市場有多樣化的南洋風味燒烤，像是烤香茅羊排、泰式烤雞腿、辣醬烤貽貝、燒烤豬頸肉等。（圖／晶華酒店提供）

▲台南晶英酒店中秋節池畔烤肉有多樣化的菜色（圖／台南晶英提供）

▲台北士林萬麗9月26日的派對活動還加碼有烤乳豬（圖／台北士林萬麗提供）

台北遠東香格里拉飯店宣布，「遠東Cafe」自助餐廳推出「韓流食尚百匯饗宴」，明（24）日至9月30日力邀曾歷練紐約、首爾與法國米其林星級餐廳的韓籍名廚朴俊序 (Junseo Park)客座，一系列中秋節慶美饌。包含高溫直火逼出香氣的「韓國水原市牛小排佐香辣韭菜沙拉」、軟嫩的「韓國傳統中秋風味燉牛小排」，還有「蝦仁竹筍黃瓜沙拉佐奶油松子醬」、「韓國節慶三色煎餅」、「秘製湯底韓國泡麵」等，「遠東Cafe」午、晚餐每位2080元+10%起，菜色依現場輪替供應。韓籍名廚朴俊序 (Junseo Park)畢業於紐西蘭威靈頓藍帶廚藝學校，曾歷練首爾、紐約與法國米其林星級餐廳，接連執掌首爾高端韓料「A5」與「CHOWOL」，將法餐細膩工法融入正統韓食。現任跨國餐飲集團Companions Hospitality Group (CHG)營運長的他，在馬尼拉打造六間以濃郁馬鈴薯豬骨湯爆紅的「ZHUBAJIE豬八戒」，今年9月更於全羅道光州開出辛香骨料理新品牌「Dangolga丹骨家」，連韓綜《Workman》都曾專題採訪。台北遠東香格里拉表示，朴主廚此次把韓國中秋家家戶戶歡聚陣仗搬上餐檯，還自韓國空運大醬與辣椒醬，以慢磨果泥醃透厚切肉品直火炭烤，最搶眼的莫過於期間限定的「韓國水原市牛小排佐香辣韭菜沙拉」，朴主廚提到，水原派烤肉最講究肉質原味，以新鮮水梨等果泥慢慢把肉醃透，高溫炭火一催，瞬間逼出骨邊焦香與肉汁，吃食脂香滿嘴化開。推薦必吃菜色還有「韓國傳統中秋風味燉牛小排」、「韓國節慶三色煎餅」、「韓式雜菜冬粉」、「朴主廚秘製湯底韓國泡麵」等。開胃冷菜區俐落展現出韓式調味裡「酸、辣、甘、苦」的精妙平衡，像是帶著微冰薄霜的「韓式甜辣水拌生魚」、微苦回甘的「韓式辣拌桔梗黃瓜」與「蝦仁竹筍黃瓜沙拉佐奶油松子醬」、「韓式芥末雞絲涼拌」、「傳統韓式牛肉蔬菜」等。⏹︎活動日期：2026年9月24日(四)至9月30日(三)供應時段：午餐、晚餐時段活動地點：台北遠東香格里拉「遠東Café」(台北市大安區敦化南路二段201號6樓)活動價格：每位2080+10%元起 (菜色依現場公告輪替供應)聯名「Smokin'德州燒烤在嘉義」台北萬豪酒店20樓 INGE'S Bar & Grill 攜手「一週僅開放一天、預約困難」的人氣德州煙燻 BBQ名店「Smokin'德州燒烤在嘉義」，推出「月圓‧開燻」限定客座，9月25日至27日一連三天在高空餐桌重現道地德州煙燻風味燒烤。因三日客座預訂皆滿席，因此加碼延長活動販售四款 Smokin' 經典品項至10月31日，包含中秋限定「DINO RIB 恐龍肋排」及招牌煙燻牛胸肉、牛肉乳酪燻腸、墨西哥辣椒豬肉燻腸。本次客座活動，「Smokin'德州燒烤在嘉義」特別帶來未於常規菜單販售的限量「DINO RIB 恐龍肋排」每份1880元+10%。選用油脂分佈極佳的帶骨牛小排，以全木柴低溫燒烤逾 10 小時，烤至肉質軟嫩，外層呈現焦香的黑色脆皮，內部則鎖住豐富肉汁。以及Smokin’經典「煙燻牛胸肉」每份520元+10%。經數十天醃製、風乾後，以木柴慢烤逾16小時，展現濃郁煙燻香氣與柔嫩口感。另外兩款手工燻腸同樣延續 Smokin’ 的德州煙燻風格。客座期間，INGE’S Bar & Grill亦推出餐廳精選招牌料理「巴洛羅酒桶木煙燻美國舊金山佛蘭納里28天乾式熟成帶骨肋眼20盎司」每份5,380元+10%，還有「肉舖愛馬仕」美譽、深受名廚青睞的「佛蘭納里（Flannery）28天乾式熟成帶骨肋眼」等。「中秋大烤宴—亞洲燒烤節」台北晶華酒店宣布，即日起至28日推出「中秋大烤宴—亞洲燒烤節」，晶華酒店一樓的「栢麗廳」以及位於大直英迪格酒店四樓的「泰市場」，兩家人氣buffet都將推出炭烤、鐵板、爐烤等料理，主打的中秋烤物更將於每週末餐期完整登場，餐飲全面加量不加價。栢麗廳此次必吃菜色包含「香烤午仔魚」、「BBQ烤雞」、「串烤白帶魚捲」及「椒鹽虱目魚甜不辣」；來自日本的「鹽烤松葉蟹腳」與「日本和牛漢堡排」；韓風十足的「直火炭烤美國LA牛小排」和「辣醬豬五花」，另還有「炭烤泰國蝦」與「香烤魷魚」等。栢麗廳假日餐價午餐1980元 + 10%、晚餐2080元 + 10%。至於泰市場海鮮自助餐廳，則將南洋風情注入熱鬧烤宴，網羅「沙嗲雞肉串」、「香茅羊排」、「泰式烤雞腿」、「辣醬烤貽貝」及「燒烤豬頸肉」等香氣十足的亞洲燒烤，還有美國牛小排、泰國蝦與湄南青檸香腸。泰市場餐價假日午餐與晚餐都1980元 + 10%。晶華酒店集團也提到，兩間人氣buffet於平日共同推出「晶華會」APP會員優惠，兩人同行現折500元、四人同行現折1000元。「熾香旬味」高空中秋烤肉圓山大飯店9月25、26日連續兩晚在12樓大會廳推出「熾香旬味」高空中秋烤肉，主打美式海陸BBQ，餐價為成人每位2580元起，兒童1290元起，房客則享每位2380元起優惠。現場菜色提供炙烤和牛漢堡、舊金山烤九孔鮑、墨西哥烤雞腿串燒、爪哇沙嗲豬肋排、德州煙燻牛五花，以及炭烤松葉蟹、鮮魷串燒等。餐檯另有爐烤櫻桃鴨、香料爐烤肋眼牛排、蜜汁烤火腿、沙拉及熱食，並供應台灣啤酒與軟性飲料暢飲，餐後還有哈根達斯冰淇淋。高空夜景之外，現場安排Live搖滾樂團演出，並抽出總價值超過10萬元的住宿券，最大獎為價值1萬9206元的菁英天際客房雙人住宿券。「ON FIRE火烤派對」台北大直英迪格酒店4樓酒吧BAR DI將於今（24）日、明（25）日連續兩晚推出「ON FIRE火烤派對」，由主廚現場掌火，端出炭烤本土飼育牛排、海鹽炭烤大蝦、焗烤扇貝、鹽烤小鮑魚及招牌美式爐烤豬肋排等超過20道豐富海陸料理，搭配紅酒、白酒與臺虎精釀啤酒無限暢飲。活動加碼抽獎，獎項包含台北大直英迪格酒店單臥套房住宿券、阿里山英迪格酒店及高雄中央公園英迪格酒店兩天一夜住宿券等。餐價為成人每位2200元+10%、活動當日房客優惠價每位1980元+10%、12歲以下兒童每位990元+10%，席次有限，售完為止。晶月樂團圓．中秋池畔晚宴台南晶英酒店於9月25日晚間特別在飯店四樓泳池畔舉辦「晶月樂團圓．中秋池畔晚宴」，將戶外區變身成熱鬧中秋BBQ派對現場，活動採六人起桌，成人每位1980元+10%起、6至12歲孩童每位990元+10%起。本次池畔晚宴菜色包含現烤的七股生蠔、Q彈大蝦與義式帶骨羊排，還有爐烤櫻桃鴨、香料爐烤肋眼牛排、蜜汁烤火腿等；中式餐檯則有潮汕燒滷大拼盤、七股鮮露蒸生蠔及與各式熱炒；餐後甜點更有古早味豆花、消暑剉冰、馬卡龍、檸檬塔與開心果草莓磅蛋糕等，搭配沁涼啤酒、紅酒及軟性飲品無限暢飲。BBQ 饗宴台北士林萬麗酒店推出一系列中秋餐飲活動，包含館內1樓「士林廚房 Shihlin Kitchen 」自即日起，於指定日期加碼推出 BBQ 饗宴，活動延續至9月28日。其中9月26日中秋節當日更推出限定戶外 BBQ 晚餐，規劃17:00至19:00、19:30至21:30兩個場次，每人1880元＋10%。除豐盛 BBQ 饗宴外，自助餐檯更祭上現烤乳豬，並於位上加碼半隻龍蝦及海大蝦，另於17:30至19:00舉行歌唱 Live Show。