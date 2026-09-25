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糕餅過量恐害壞膽固醇升高 醫：毫無防備發生急性心肌梗塞

中秋節不可或缺的就是月餅、烤肉，但醫師提醒，對於糖尿病及心血管疾病患者而言，潛藏著巨大危機。因為糕餅多屬於高糖、高油、高熱量，若不節制攝取量，可能會造成血糖劇烈起伏，加重胰島素代謝負擔，急性心血管併發症的風險更可能飆升。市面上琳瑯滿目的中秋糕點，其酥脆、綿密的口感背後，多是由大量澱粉、糖分與油脂高溫烘烤而成。振興醫院新陳代謝科主治醫師陳瀅宇指出，高糖、高油的應景食品，對慢性病患的身體會帶來不可逆的負面影響，千萬不可掉以輕心。陳瀅宇說，月餅多屬於「高升糖指數」食物，會使體內血糖快速飆升，對糖尿病患者的血糖控制極為不利。當身體為了應付瞬間湧入的高熱量與高糖食物，胰臟必須被迫分泌大量胰島素，長期處於這種高濃度狀態，會讓身體產生「胰島素阻抗」。而症狀可能反映在頸部、腋下或鼠蹊部，出現明顯的黑色素沉澱，代表胰島素敏感度已變差，若連空腹血糖也失控，便會造成糖尿病惡化。也因為糕餅製作所用的奶油或豬油皆屬於飽和脂肪，陳瀅宇提到，若攝取過量會使體內的壞膽固醇升高。高濃度的壞膽固醇，會造成血管慢性發炎與硬化，進而誘發心血管疾病。不論是血糖還是膽固醇超標，在初期通常無明顯症狀，但毫無防備下就可能發生急性心肌梗塞或中風，造成不可挽回的傷害。陳瀅宇建議，若當天規劃食用糕點，應實施「總熱量管制」，減少當天主食，如：吃一顆蛋黃酥，當天正餐減少吃一碗飯。或是將糕點與親友分食，淺嚐應景，又能大幅減少熱量與糖分攝取。陳瀅宇說，可搭配富含膳食纖維的蔬菜或食物，有助於延緩腸胃對糖分的吸收速度，讓血糖上升較為平緩。平常也應養成規律運動的習慣，建議每週至少累積150分鐘「中等強度有氧運動」。陳瀅宇認為，搭配重量訓練能增加骨骼肌含量、提升基礎代謝率，減少體重因節慶飲食而回彈。此外，飯後絕對不要立刻坐著或躺下，正是散步消耗血糖的最佳時機，也避免引發胃食道逆流。