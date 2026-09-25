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多倫多暴龍休賽季透過重磅交易迎回2019年冠軍功臣雷納德（Kawhi Leonard）。在訓練營即將開始之際，暴龍總經理韋伯斯特（Bobby Webster）於媒體日明確表示，雖然球隊已砸下大筆籌碼迎回雷納德，但球團手裡依然握有足夠的選秀資產，若有合適機會，隨時準備發動另一波大交易，全力打造奪冠陣容。NBA資深內幕記者也爆料，包含奎克利（Immanuel Quickley）、巴瑞特（RJ Barrett）與波爾特（Jakob Poeltl）在內的3大主力，高機率在季中成為交易的籌碼。暴龍先前與洛杉磯快艇達成重磅交易，送出英格蘭姆（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）以及多枚未來首輪與次輪選秀權，成功將雷納德帶回多倫多。雷納德回到暴龍後隨即同意以2年1.15億美元（約新台幣36.6億元）提前續約，合約延長至2028-29賽季並包含球員選項。對此韋伯斯特表示：「雷納德並不希望這只是一次短暫的合作，這也是我們希望大家從這次續約中感受到的訊息。我們打造的是一個長期的爭冠窗口，無論是兩年、三年還是更久。」此外，韋伯斯特也點出，雷納德上賽季保持健康打出頂級的水準，高標準的自主訓練與職業態度，將對暴龍陣中的年輕球員帶來極大的正面影響。雖然為重組冠軍班底付出不小代價，但韋伯斯特強調暴龍還是能繼續放大招：「如果我們想繼續搶勝，我們依然有能力發動攻勢。這次雖然是一次豪賭，但骨頭上絕對還有肉。」暴龍目前仍握有未來連續4年的首輪選秀籤交易權，這讓他們在季中交易市場上依然具備充沛的籌碼。根據《ClutchPoints》權威記者西格爾（Brett Siegel）爆料，若暴龍決定在季中發動爭冠的「最後拼圖」交易，隊上的主力後衛奎克利（Immanuel Quickley）、巴瑞特（RJ Barrett）或中鋒波爾特（Jakob Poeltl）三名好手，極有可能成為球團交易貨架上的主要籌碼。