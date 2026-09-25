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昨日交通量為平日1.3倍

今上午重點壅塞路段與建議出發時段

中秋節及教師節連續假期首日，截至今（25）早交通量為12.5百萬車公里，為平日年平均的3倍。高速公路局表示，目前僅國1南向楊梅至新竹；國道3號南向樹林至高原；國道3號北向安坑至木柵路段車多，其餘國道路段大致正常。今日疏導措施包括 0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載等。昨日全日交通量為116.4百萬車公里，為平日年平均的1.3倍；車多路段包括國1南向機場系統至中壢轉接道、高架楊梅端至頭份、三義至台中系統；國1北向台中系統至三義、頭份至高架楊梅端、中壢轉接道至機場系統；國3南向新店樹林、三鶯至大溪、寶山至香山；國5南港系統至石碇；國3北向香山至寶山、鶯歌系統至安坑，車流在24時陸續紓解，其餘路段大致正常今日0-5時交通量為12.5百萬車公里，為平日年平均的3倍；高公局預估今日交通量為120百萬車公里。目前僅國1南向楊梅至新竹；國道3號南向樹林至高原；國道3號北向安坑至木柵路段車多，其餘國道路段大致正常。今日相關疏導措施包括： 0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、王田-員林，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-西濱、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發。