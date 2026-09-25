全球矚目的「川習會」進入白宮國宴環節，現場除了美中政商界重量級人士齊聚以外，元首間的贈禮也成為一大花絮。美國總統川普（Donald Trump）送給中國國家主席習近平一座白頭海鵰（bald eagle）雕塑，這項禮物也被美媒以「Eagle-Eyed Diplomacy」形容，巧妙呼應白頭海鵰本身的象徵。
根據《紐約郵報》報導，白頭海鵰是美國國鳥，川普在致詞時表示，白頭海鵰是美國的國家象徵，代表「自由、翱翔」的美國精神，並希望這座雕塑能在北京找到「一個美好、很棒的位置」。
川普並透露，這件作品是由１名「非凡的美國藝術家」製作，設計過程還有他與第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）親自參與。
這份贈禮揭曉前，川普還先宣布另一項特別安排。他邀請包括習近平、彭麗媛在內的所有國宴賓客，穿過東廳後方的布簾，參觀仍在施工中的白宮新宴會廳。川普形容現場「燈光全開、看起來很漂亮」，並笑稱願意讓賓客走進這座「乾淨、閃亮的工地」。
川普還說，在場賓客將成為「第一批踏進」這座新宴會廳的人，可以等晚間表演結束後再一起參觀。從象徵美國的白頭海鵰，到尚未完工的新宴會廳，這場國宴除了正式外交場合，也多了幾段「川普式」的現場花絮。
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川普並透露，這件作品是由１名「非凡的美國藝術家」製作，設計過程還有他與第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）親自參與。
這份贈禮揭曉前，川普還先宣布另一項特別安排。他邀請包括習近平、彭麗媛在內的所有國宴賓客，穿過東廳後方的布簾，參觀仍在施工中的白宮新宴會廳。川普形容現場「燈光全開、看起來很漂亮」，並笑稱願意讓賓客走進這座「乾淨、閃亮的工地」。
川普還說，在場賓客將成為「第一批踏進」這座新宴會廳的人，可以等晚間表演結束後再一起參觀。從象徵美國的白頭海鵰，到尚未完工的新宴會廳，這場國宴除了正式外交場合，也多了幾段「川普式」的現場花絮。
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