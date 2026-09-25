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不要再拿電子發票了！雲端發票最新政策：又加碼50萬組500元獎項

最新一期的7月、8月統一發票開獎，雲端發票專屬獎500元獎項直接再度加碼50萬組，已經來到435萬組

▲財政部宣布，今年下半年「雲端發票專屬獎500元獎項」再度宣布加開50萬組。（圖／記者顏真真攝）

雲端發票今起加碼50萬組500元獎項！超誇張「1年暴增190萬組獎項」

也就是說今天開出的最新一期7月、8月的統一發票獎號，雲端發票專屬獎500元就會開出435萬組

短短一年多的時間，竟然就暴增190萬組獎項

▲雲端發票500元專屬獎在短短不到一年時間，總計加開190萬組，民眾使用雲端發票中獎率大飆升！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

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