統一發票7月、8月今（25）日中午將開獎，不少民眾已經準備好手邊發票要對獎，希望來中個中秋節大禮金！然而現在的你還會拿紙本、電子發票嗎？隨著刷載具存取雲端發票越來越盛行，財政部目前仍然持續鼓勵民眾加入使用雲端發票的行列，今年下半年「雲端發票專屬獎500元獎項」再度宣布加開50萬組，也就是說今天這一期的500元專屬獎，會從385萬組提升到435組，中獎率再度大幅度上升！
不要再拿電子發票了！雲端發票最新政策：又加碼50萬組500元獎項
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「財政部真的好努力在推動雲端發票全面化，最新一期的7月、8月統一發票開獎，雲端發票專屬獎500元獎項直接再度加碼50萬組，已經來到435萬組，上半年才剛加碼70萬組，下半年又加碼50萬組，真的是超級棒的政策欸！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的是超努力在推動，就算沒中也能感受到財政部的用心」、「真的很厲害！每一年都有在增加500元獎項組數」、「以後可能電子發票、紙本發票都會消失了吧！全民雲端發票用起來」、「我對這個真的超有感，從很早就開始用，財政部每年都加碼，超級用心在推廣」、「去年才245萬組，今年已經快要翻倍組數，不用雲端發票真的超虧」。
雲端發票今起加碼50萬組500元獎項！超誇張「1年暴增190萬組獎項」
根據財政部官網公告，今年7月至12月期每期雲端發票專屬獎500元獎項，將增開50萬組，鼓勵民眾多使用載具儲存雲端發票，想有更多中獎的小確幸。也就是說今天開出的最新一期7月、8月的統一發票獎號，雲端發票專屬獎500元就會開出435萬組，加上原本的100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬等，雲端發票獎項總組數高達446萬6030組。
光這樣看民眾可能很無感，《NOWNEWS》記者實際查詢過往雲端發票專屬獎500元獎項紀錄，原本在去年5月之前，500元專屬獎項是245萬組，後來5月之後加碼70萬組到315萬；今年又宣布上半年加開70萬組至385萬組；沒想到下半年又增加50萬組至435萬組，短短一年多的時間，竟然就暴增190萬組獎項，讓使用雲端發票的民眾中獎率大幅提升。
還有30%台灣人沒用載具！快速開通教學
然而截至目前為止，台灣人使用載具存取雲端發票比例已經達到7成上下，已經突破歷史新高，但還是有約3成的民眾沒有在消費發票刷載具的習慣，推薦大家一起來使用雲端發票，也可以教學給家中長輩，節能減碳又能多中獎機會，真的是一舉兩得！
如果你還沒有自己的專屬載具條碼，只要到財政部電子發票整合平台申請，輸入自己的手機號碼、電子信箱、自訂驗證碼（密碼）以及平台簡訊認證通過後，就可以完成申請，接著登入電子信箱收取驗證信，開啟中獎通知、變更驗證碼（密碼）功能，去消費時就能出示手機條碼提供店家掃描，不用再拿紙本、電子發票啦！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「財政部真的好努力在推動雲端發票全面化，最新一期的7月、8月統一發票開獎，雲端發票專屬獎500元獎項直接再度加碼50萬組，已經來到435萬組，上半年才剛加碼70萬組，下半年又加碼50萬組，真的是超級棒的政策欸！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的是超努力在推動，就算沒中也能感受到財政部的用心」、「真的很厲害！每一年都有在增加500元獎項組數」、「以後可能電子發票、紙本發票都會消失了吧！全民雲端發票用起來」、「我對這個真的超有感，從很早就開始用，財政部每年都加碼，超級用心在推廣」、「去年才245萬組，今年已經快要翻倍組數，不用雲端發票真的超虧」。
根據財政部官網公告，今年7月至12月期每期雲端發票專屬獎500元獎項，將增開50萬組，鼓勵民眾多使用載具儲存雲端發票，想有更多中獎的小確幸。也就是說今天開出的最新一期7月、8月的統一發票獎號，雲端發票專屬獎500元就會開出435萬組，加上原本的100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬等，雲端發票獎項總組數高達446萬6030組。
光這樣看民眾可能很無感，《NOWNEWS》記者實際查詢過往雲端發票專屬獎500元獎項紀錄，原本在去年5月之前，500元專屬獎項是245萬組，後來5月之後加碼70萬組到315萬；今年又宣布上半年加開70萬組至385萬組；沒想到下半年又增加50萬組至435萬組，短短一年多的時間，竟然就暴增190萬組獎項，讓使用雲端發票的民眾中獎率大幅提升。
然而截至目前為止，台灣人使用載具存取雲端發票比例已經達到7成上下，已經突破歷史新高，但還是有約3成的民眾沒有在消費發票刷載具的習慣，推薦大家一起來使用雲端發票，也可以教學給家中長輩，節能減碳又能多中獎機會，真的是一舉兩得！
如果你還沒有自己的專屬載具條碼，只要到財政部電子發票整合平台申請，輸入自己的手機號碼、電子信箱、自訂驗證碼（密碼）以及平台簡訊認證通過後，就可以完成申請，接著登入電子信箱收取驗證信，開啟中獎通知、變更驗證碼（密碼）功能，去消費時就能出示手機條碼提供店家掃描，不用再拿紙本、電子發票啦！