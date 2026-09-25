我是廣告 請繼續往下閱讀

中秋連假前高鐵排爆！不只自由座擠爆：對號座乘客差點搭不上

▲昨晚高鐵北部車站與月台湧入返鄉人潮。（示意圖／記者黃韻文攝）

自由座擠到對號座！高鐵員工「出手沿路救人」被讚爆：第一次見

▲昨晚高鐵月台湧現大量旅客，有高鐵站務員出手沿路拯救對號座車廂乘客，讓民眾發文感謝。（示意圖／記者黃韻文攝）

高鐵站務員喊話「讓彰化、雲林先上」！暖心舉動感動萬人

▲昨晚中秋連假前夕返鄉人潮驚人，高鐵站湧入大批旅客，台灣高鐵緊急加開2班全車自由座列車因應。交通部也出面協調，請台鐵、國道客運業者機動加開班次協助疏運。（示意圖／NOWNEWS資料照）

中秋連假從今（25）日正式開始，但從昨晚開始高鐵、台鐵就已湧現返鄉人潮，其中高鐵南下月台更是被旅客擠爆，不少遊客搶搭自由座車廂，甚至差點導致部分對號座乘客上不了車。，也感謝高鐵人員出面管控秩序。昨晚高鐵湧入眾多返鄉人潮，不少沒買到對號座車票的遊客想搶搭自由座，不論是南港站、台北車站、桃園站月台都大排長龍，對此，有一名女網友在Threads分享昨晚搭車情況，並對這次高鐵人員應變給予稱讚，表示自己買的是對號座車票，並在新竹站上車，她還提到，如果後面有比較晚到的乘客，高鐵人員也會上前詢問「對號座的嗎？來自由座的停止上車，讓對號座的上」，讓她忍不住大讚「謝謝禮讓對號座上車的人，也謝謝高鐵這次有出來控管秩序」。貼文曝光後，隨即引發眾多網友熱議「已寫信給高鐵讚揚工作人員，讓我們可以順利回家」、「新竹站上車+1，還好有站務人員引導對號座舉手先上車，因為還是很多自由座的硬擠對號座車廂」；但也有人提出不同看法，認為「我覺得根本不該讓自由座車票上對號座車廂，雖然是為了疏運才這麼做，但根本的解法還是提高價格提升搭乘品質」。值得一提的是，高鐵員工的暖心故事不只如此，昨晚還有乘客目擊，有站務人員在月台指揮時，向現場旅客喊話「我們可以讓彰化、雲林的朋友們先上車好嗎？這是他們今天的末班車，過了他們回不了家，讓他們先上車好嗎？」不少返鄉乘客聽聞紛紛點頭答應，並稱讚站務人員處理得宜，引發網友感動表示「真的非常厲害，超級會指揮，建議要加薪一下」、「這位站務員真的超棒，站在那說服、安撫旅客真的吃力不討好，非常有熱忱」。據了解，昨晚中秋連假前夕返鄉人潮驚人，高鐵站湧入大批旅客，台灣高鐵緊急加開2班全車自由座列車因應。交通部也出面協調，請台鐵、國道客運業者機動加開班次協助疏運，提供旅客更多南下運輸選擇。