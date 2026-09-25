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▲大聯盟季後賽將在9/30日開打。（圖／取自MLB X）

MLB 2026賽季季後賽晉級名單與賽程現況

2026大聯盟季後賽完整賽程表

日期 美國聯盟（AL） 國家聯盟（NL） 9月30日 第1戰（NBC相關平台） 第1戰（NBC相關平台） 10月1日 第2戰（NBC相關平台） 第2戰（NBC相關平台） 10月2日 第3戰*（NBC相關平台） 第3戰*（NBC相關平台）

日期 美國聯盟分區系列賽（ALDS） 國家聯盟分區系列賽（NLDS） 10月4日 第1戰（TBS/truTV/HBOMax） 第1戰（Fox/FS1/FoxDeportes） 10月5日 無賽程 第2戰（Fox/FS1/FoxDeportes） 10月6日 第2戰（TBS/truTV/HBOMax） 無賽程 10月7日 無賽程 第3戰（Fox/FS1/FoxDeportes） 10月8日 第3戰（TBS/truTV/HBOMax） 第4戰*（Fox/FS1/FoxDeportes） 10月9日 第4戰*（TBS/truTV/HBOMax） 無賽程 10月10日 無賽程 第5戰*（Fox/FS1/FoxDeportes） 10月11日 第5戰*（TBS/truTV/HBOMax） 無賽程

日期 美國聯盟冠軍賽（ALCS） 國家聯盟冠軍賽（NLCS） 10月12日 無賽程 第1戰 10月13日 第1戰 第2戰 10月14日 第2戰 無賽程 10月15日 無賽程 第3戰 10月16日 第3戰 第4戰 10月17日 第4戰 第5戰* 10月18日 第5戰* 無賽程 10月19日 無賽程 第6戰* 10月20日 第6戰* 第7戰* 10月21日 第7戰* 無賽程

日期 世界大賽賽程（轉播平台：Fox/FoxDeportes） 備註說明 10月24日 第1戰 由例行賽戰績較佳球隊擔任主場 10月25日 第2戰 由例行賽戰績較佳球隊擔任主場 10月26日 休兵移動日 10月27日 第3戰 10月28日 第4戰 10月29日 第5戰* 10月30日 休兵移動日* 10月31日 第6戰* 由例行賽戰績較佳球隊擔任主場 11月1日 第7戰* 美國萬聖節當晚，由例行賽戰績較佳球隊擔任主場

MLB季後賽參賽隊伍與種子排名方式

大聯盟季後賽種子排名方式與對戰組合

MLB季後賽特殊規則與賽制解析

MLB季後賽國內外轉播單位與連結

芝加哥小熊隊（Chicago Cubs）在今（25）日的例行賽主場最終戰中，以2：1力克邁阿密馬林魚隊（Miami Marlins），成功鎖定國家聯盟外卡（Wild Card）席次，與同日晉級的芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）攜手挺進2026年MLB季後賽。《NOWNEWS》也為讀者整理本季季後賽晉級形勢、開打時間、賽制和轉播資訊。回顧小熊隊本賽季的旅程，可謂充滿波折。開季不久便損失了上季國聯新人王票選第二名的霍頓（Cade Horton）；上半季表現最亮眼的投手布朗（Ben Brown）也在6月因頸部傷勢提前報銷。球隊在5月底前曾歷經兩次10連勝與一次10連敗的雲霄飛車般戰績，牛棚更因頻繁的傷病與人員異動，有多達14名不同的後援投手拿下過救援成功。然而，這些考驗並未擊垮小熊隊。在今日的關鍵戰役中，開幕戰先發投手博伊德（Matthew Boyd）主投7局僅失1分；超級新星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在首局完成盜壘，正式成為大聯盟史上第7位加入「40轟、40盜」俱樂部的球員，享受全場「MVP！」的歡呼。而在第6局，陣中資歷最深的哈普（Ian Happ）擊出深遠的三壘安打，隨後靠著霍納（Nico Hoerner）的安打跑回超前分，為球隊奠定勝基。「經歷了這一切後，能夠一起慶祝真的太棒了！」戴著滑雪護目鏡、全身被香檳浸濕的小熊隊游擊手史旺森（Dansby Swanson）興奮地說道。這是小熊隊自2015至2018年後，再度連續兩年闖入季後賽。當年那波高潮包含了3次國聯冠軍賽，以及2016年打破108年魔咒的「山羊魔咒」世界大賽冠軍。如今，在奪冠10周年之際，小熊隊誓言要在接下來的十月戰場再創佳績。截至今日，已有8支球隊確定晉級季後賽：美國聯盟（AL）： 光芒（東區冠軍）、洋基（外卡1）、紅襪（外卡2）、白襪（晉級，分區或外卡待定）國家聯盟（NL）： 釀酒人（中區冠軍）、道奇（西區冠軍）、勇士（東區冠軍）、小熊（晉級，外卡名次待定）目前國聯外卡排名依序為：教士（第1）、小熊（落後0.5場勝差）、費城人（落後1場勝差），響尾蛇則以2.5場勝差緊追在費城人之後。外卡系列賽（三戰兩勝制）： 預計於 9 月 29 日開打分區系列賽（五戰三勝制）： 預計於 10 月 3 日開打*（註：以下日期皆為當地時間，字號代表「如有需要才進行該場次比賽」）總共12支球隊晉級。美國聯盟（AL）與國家聯盟（NL）各有6支球隊參賽，包含3支分區冠軍與3支外卡球隊。洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）。根據最新報導，道奇隊在過去兩季已完成二連霸，今年將挑戰史詩級的三連霸霸業。在先前的賽事中，道奇隊曾靠著泰勒·格拉斯諾（Tyler Glasnow）的關鍵救援與雙殺守備淘汰多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）挺進下一輪。各聯盟晉級的6支球隊將依據例行賽勝率被列為1至6號種子。1號與2號種子： 各聯盟勝率最高的兩支分區冠軍，首輪輪空，直接保送晉級「分區系列賽」。3號種子： 勝率排在第3名的分區冠軍。4、5、6號種子： 各聯盟未封王球隊中勝率最高的三支「外卡」球隊。外卡系列賽（Wild Card Series）採取「三戰兩勝制」，且在短短三天內打完，沒有移動休息日。對戰組合為：3號種子對決6號種子、4號種子對決5號種子。最關鍵的優勢在於，三場比賽全數由高順位種子球隊擔任主場。過去當兩支球隊在例行賽162場打完後勝率完全相同時，大聯盟會安排加賽一場「第163場比賽」來決定分區冠軍或晉級資格。但隨著季後賽擴編至12隊，此制度已正式走入歷史。現在所有平手僵局皆直接透過數學公式判定，第一順位的決勝條件為兩隊的「例行賽對戰紀錄」。分區系列賽（DS）： 五戰三勝制，主客場採2-2-1制。高順位種子球隊（1、2號種子）擁有第1、第2及第5戰的主場優勢。聯盟冠軍系列賽（CS）： 七戰四勝制，主客場採2-3-2制。高順位種子擁有第1、第2及第6、第7戰的主場優勢。世界大賽（WS）： 七戰四勝制，主客場採2-3-2制。主場優勢不再看種子順位，而是由「例行賽戰績較佳」的球隊取得第1、第2及第6、第7戰的絕對主場優勢。：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。