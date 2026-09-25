中秋連假到來，共計四天假期全台各縣市舉辦許多活動，像是嘉義市光織影舞有高達9公尺的巨大維尼氣偶，並有免費演唱會登場。高雄也有「高雄愛 ‧ 月熱氣球」於本周開始連續兩周末登場。花蓮更有「2026花蓮月見原聲演唱會」，表演卡司包含香港情歌王子蘇永康、韓國人氣男團TEEN TOP主唱NIEL，通通免費進場。《NOWNEWS今日新聞》整理全台灣北、中、南、東共計5大活動詳細資訊，一文掌握。
🟡「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」
嘉義市府宣布，年度夜間光影盛事「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」將以迪士尼經典故事《小熊維尼》100週年為主題，打造「光影森林」沉浸式展區，規劃10大超人氣光影藝術裝置，其中首推「森林聚光站」，高達9公尺的小熊維尼造型氣偶，整個北香湖公園化身為會發光的立體故事繪本，9月25日登場展至10月11日。
📍「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」主要資訊：
活動日期：9月25日（五）至10月11日（日）
點燈時間：每日 18:00 － 22:00
市集時間：Sweet Market 微笑市集每日 16:00 起開放
活動地點：嘉義市北香湖公園
官方網站：2026光織影舞活動網站
📍「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」10大展區：
嘉義市長黃敏惠指出，今年展區精彩可期，其中首推「森林聚光站」，高達9公尺的小熊維尼造型氣偶，矗立在北香湖畔，手持象徵「希望與夢想」、印有百年紀念意象的3公尺紅色氣球，以萌趣可愛之姿迎接每位到訪旅人。
湖面中央則有「月畔甜蜜漣漪」，由直徑5公尺的巨大月球靜置於水面，蜂蜜罐散發出金色光暈，搭配一旁悠閒趴臥湖面的小熊維尼造型氣偶，兩者相互映襯，讓北香湖自然水域轉化為一座巨大的倒影劇場。其餘展區也各具巧思，包含「開光小序：故事的起點」、「霧霧微光林」、「飛飛亮光」、「蜂蜜派對」、「願望轉轉」、「飄飄光河」、「躲光基地」等共計有10個展區。
📍「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」表演卡司：
9月25日開幕夜：
孫淑媚、黃妃率先開唱，羅時豐壓軸；
9月26日、9月27日首週末：
陳華、八三夭、魏嘉瑩、邱鋒澤，
10月3日、10月4日：家家、蕭景鴻（阿弟）、李聖傑
📍10月9日、10月10日雙十連假：
柯有倫、邱振哲、蔡旻佑、林凡、洪佩瑜、彭佳慧連番上陣
🟡2026高雄愛 ‧ 月熱氣球：
高雄市觀光局表示，「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」將於今（25）日至28日、10月3日至4日在田寮月世界，10月9日至11日國慶連假移師愛河，在兩大場域接力，展現不同風貌的熱氣球體驗，而熱氣球繫留體驗票券已開放線上購票，票價每人500元。
「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」熱氣球繫留體驗資訊一覽：
📍場次：
⏹︎田寮月世界：
9月25日至28日、10月3日至4日
⏹︎愛河：
10月9日至10月11日
📍時間：上午體驗時段約為6:00至8:00，下午約為16:00至17:30，
📍票價：每人500元
📍售票時間：9月16日中午12時起開放線上售票
📍售票平台：全台7-ELEVEN超商ibon機台及線上售票系統同步開賣
📍備註：繫留體驗時段將依當日氣候、氣流、溫度及日出日落等條件，由專業飛行團隊評估後決定，實際場次及升空狀況以活動現場公告為準。
🟡台中市民廣場《史努比》露天電影：
台中市政府新聞局表示，「2026台中國際動畫影展（TIAF）」將於10月3日至10月10日在台中iFG遠雄廣場威秀影城盛大展開。影展開幕前，主辦單位特別於9月份舉辦三場跨區特映會，而影展最受矚目的暖場重頭戲「戶外放映活動」，將於明（26）日（週六）晚間在台中市民廣場盛大登場。
今年特別選映深受跨世代喜愛的經典動畫電影《史努比》（The Peanuts Movie），全程活動採免費入場，現場更特別打造「復古放映機造型巨大裝置藝術」供民眾拍照合影，可望將成為台中最夯的打卡地標之一。此外，民眾凡於現場完成指定任務，即有機會獲得影展限定的限量聯名野餐墊等精美好禮，數量有限，送完為止。
市民廣場《史努比》露天電影主要資訊：
地點：台中市民廣場
日期：9月26日
時間 18:00 開放入場，19:00 放映開始
放映電影：《史努比 The Peanuts Movie》
門票：免費入場
好禮發放：
⏹︎TIAF 野餐墊：前300名入場者可於服務台兌 換限量「野餐墊」一份，18:30開始發放，數量有限，恕不挑款。
⏹︎OCEAN BOMB罐裝飲品：入場觀影即免費贈送「OCEAN BOMB 罐 裝飲品」一瓶。
⏹︎叮寧防蚊液：追蹤叮寧防蚊液臉書或IG粉專, 即可免費兌換「叮寧防蚊液隨身瓶」乙支。限量250份
🟡混東區中秋晚營：
今（25）日登場一連四天活動，將結合中秋市集、連續街頭藝人 LIVE 音樂。
活動地點：台北市大安區瑠公公園 （捷運東區地下街14號出口 鄰近忠孝復興站）
入場方式：全區免費入場自由參加
📍9月25日（五）：中秋美食市集
時間：15:00 – 20:00（15:00 開放發券）
全日限量 141 份：
‧melo：布朗尼 10 份、手工餅乾 10 份（共 20 份）
‧同心圓水晶紅豆餅、蜂檸檬天然飲：圓菓子 10 份、紅豆餅＋布蕾 10 份 （共 20 份）
‧我是鯛燒君：鯛魚燒（共 16 份）
‧凍心快樂號：炸冰淇淋 80 元任一口味（共 15 份）
‧空服員手作甜點忠孝店：特製瑪德蓮（共 15 份）
‧UG 台北大安店：三窨十五葉 UG 奶茶（共 14 杯）
‧八月甜點·咖啡：美式 10 杯、拿鐵 2 杯（共 12 份）
‧PR99微醺俱樂部：無酒精氣泡葡萄汁（共 10 杯）
‧KGS roast beef&music car 自由行走：現烤肉串 牛肉＋豬肉各一串（共 10 份）
‧焙飲：切片巴斯克蛋糕（共 9 片）
📍9月26日（六）：素食小夜市 餐車快閃出擊：
超人氣「素食小夜市」餐車團重磅降臨東區！風格餐車現場排開，顛覆大家對素食的想像。
時間：16:00 – 21:00
📍9月27日（日）– 9月28日（一）：露天電影院 ＋ 美食市集
超大銀幕就在公園現場亮起，買好美味點心、找個舒服的位子坐下來，享受戶外觀影的獨特浪漫氛圍
時間： 18:30 – 21:00
放映片單：
9月27日（日）19:00：《功夫熊貓4》
9月28日（一）19:00：《馴龍高手真人版》
🟡2026花蓮月見原聲演唱會：
「2026花蓮月見原聲演唱會」，將於 明（26）日開唱，至9月27日（日） 連續兩晚19點在花蓮市東大門廣場隆重登場。打破傳統拼盤演唱會單一接力模式，特別企劃「跨歌手合作、跨曲風改編、中秋限定選曲與跨國南島文化交流」，並結合周邊「原住民主題市集」。
演唱卡司包含香港情歌王子蘇永康，出道超過30年的他首次登上花蓮月見原聲舞台。這次也特別力邀韓國人氣男團TEEN TOP主唱NIEL在9月27日登台。
2026花蓮月見原聲演唱會兩日表演卡司：
📍9月26日：
蘇永康、范逸臣、Feng Ze邱鋒澤、千田愛紗、曾健裕、葛西瓦、小男孩樂團主唱 米非、阿勒飛斯文化藝術團、陳言菱、宋晨星。
📍9月27日：
TEENTOP NIEL、沈文程、ABAO阿爆、王宏恩、YOYO家族 + L!ght Girls、陳雪仁、絕緣體、鼓創藝術。
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嘉義市府宣布，年度夜間光影盛事「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」將以迪士尼經典故事《小熊維尼》100週年為主題，打造「光影森林」沉浸式展區，規劃10大超人氣光影藝術裝置，其中首推「森林聚光站」，高達9公尺的小熊維尼造型氣偶，整個北香湖公園化身為會發光的立體故事繪本，9月25日登場展至10月11日。
活動日期：9月25日（五）至10月11日（日）
點燈時間：每日 18:00 － 22:00
市集時間：Sweet Market 微笑市集每日 16:00 起開放
活動地點：嘉義市北香湖公園
官方網站：2026光織影舞活動網站
📍「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」10大展區：
嘉義市長黃敏惠指出，今年展區精彩可期，其中首推「森林聚光站」，高達9公尺的小熊維尼造型氣偶，矗立在北香湖畔，手持象徵「希望與夢想」、印有百年紀念意象的3公尺紅色氣球，以萌趣可愛之姿迎接每位到訪旅人。
湖面中央則有「月畔甜蜜漣漪」，由直徑5公尺的巨大月球靜置於水面，蜂蜜罐散發出金色光暈，搭配一旁悠閒趴臥湖面的小熊維尼造型氣偶，兩者相互映襯，讓北香湖自然水域轉化為一座巨大的倒影劇場。其餘展區也各具巧思，包含「開光小序：故事的起點」、「霧霧微光林」、「飛飛亮光」、「蜂蜜派對」、「願望轉轉」、「飄飄光河」、「躲光基地」等共計有10個展區。
📍「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」表演卡司：
9月25日開幕夜：
孫淑媚、黃妃率先開唱，羅時豐壓軸；
9月26日、9月27日首週末：
陳華、八三夭、魏嘉瑩、邱鋒澤，
10月3日、10月4日：家家、蕭景鴻（阿弟）、李聖傑
📍10月9日、10月10日雙十連假：
柯有倫、邱振哲、蔡旻佑、林凡、洪佩瑜、彭佳慧連番上陣
🟡2026高雄愛 ‧ 月熱氣球：
高雄市觀光局表示，「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」將於今（25）日至28日、10月3日至4日在田寮月世界，10月9日至11日國慶連假移師愛河，在兩大場域接力，展現不同風貌的熱氣球體驗，而熱氣球繫留體驗票券已開放線上購票，票價每人500元。
「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」熱氣球繫留體驗資訊一覽：
📍場次：
⏹︎田寮月世界：
9月25日至28日、10月3日至4日
⏹︎愛河：
10月9日至10月11日
📍時間：上午體驗時段約為6:00至8:00，下午約為16:00至17:30，
📍票價：每人500元
📍售票時間：9月16日中午12時起開放線上售票
📍售票平台：全台7-ELEVEN超商ibon機台及線上售票系統同步開賣
📍備註：繫留體驗時段將依當日氣候、氣流、溫度及日出日落等條件，由專業飛行團隊評估後決定，實際場次及升空狀況以活動現場公告為準。
🟡台中市民廣場《史努比》露天電影：
台中市政府新聞局表示，「2026台中國際動畫影展（TIAF）」將於10月3日至10月10日在台中iFG遠雄廣場威秀影城盛大展開。影展開幕前，主辦單位特別於9月份舉辦三場跨區特映會，而影展最受矚目的暖場重頭戲「戶外放映活動」，將於明（26）日（週六）晚間在台中市民廣場盛大登場。
今年特別選映深受跨世代喜愛的經典動畫電影《史努比》（The Peanuts Movie），全程活動採免費入場，現場更特別打造「復古放映機造型巨大裝置藝術」供民眾拍照合影，可望將成為台中最夯的打卡地標之一。此外，民眾凡於現場完成指定任務，即有機會獲得影展限定的限量聯名野餐墊等精美好禮，數量有限，送完為止。
市民廣場《史努比》露天電影主要資訊：
地點：台中市民廣場
日期：9月26日
時間 18:00 開放入場，19:00 放映開始
放映電影：《史努比 The Peanuts Movie》
門票：免費入場
好禮發放：
⏹︎TIAF 野餐墊：前300名入場者可於服務台兌 換限量「野餐墊」一份，18:30開始發放，數量有限，恕不挑款。
⏹︎OCEAN BOMB罐裝飲品：入場觀影即免費贈送「OCEAN BOMB 罐 裝飲品」一瓶。
⏹︎叮寧防蚊液：追蹤叮寧防蚊液臉書或IG粉專, 即可免費兌換「叮寧防蚊液隨身瓶」乙支。限量250份
今（25）日登場一連四天活動，將結合中秋市集、連續街頭藝人 LIVE 音樂。
活動地點：台北市大安區瑠公公園 （捷運東區地下街14號出口 鄰近忠孝復興站）
入場方式：全區免費入場自由參加
📍9月25日（五）：中秋美食市集
時間：15:00 – 20:00（15:00 開放發券）
全日限量 141 份：
‧melo：布朗尼 10 份、手工餅乾 10 份（共 20 份）
‧同心圓水晶紅豆餅、蜂檸檬天然飲：圓菓子 10 份、紅豆餅＋布蕾 10 份 （共 20 份）
‧我是鯛燒君：鯛魚燒（共 16 份）
‧凍心快樂號：炸冰淇淋 80 元任一口味（共 15 份）
‧空服員手作甜點忠孝店：特製瑪德蓮（共 15 份）
‧UG 台北大安店：三窨十五葉 UG 奶茶（共 14 杯）
‧八月甜點·咖啡：美式 10 杯、拿鐵 2 杯（共 12 份）
‧PR99微醺俱樂部：無酒精氣泡葡萄汁（共 10 杯）
‧KGS roast beef&music car 自由行走：現烤肉串 牛肉＋豬肉各一串（共 10 份）
‧焙飲：切片巴斯克蛋糕（共 9 片）
📍9月26日（六）：素食小夜市 餐車快閃出擊：
超人氣「素食小夜市」餐車團重磅降臨東區！風格餐車現場排開，顛覆大家對素食的想像。
時間：16:00 – 21:00
📍9月27日（日）– 9月28日（一）：露天電影院 ＋ 美食市集
超大銀幕就在公園現場亮起，買好美味點心、找個舒服的位子坐下來，享受戶外觀影的獨特浪漫氛圍
時間： 18:30 – 21:00
放映片單：
9月27日（日）19:00：《功夫熊貓4》
9月28日（一）19:00：《馴龍高手真人版》
「2026花蓮月見原聲演唱會」，將於 明（26）日開唱，至9月27日（日） 連續兩晚19點在花蓮市東大門廣場隆重登場。打破傳統拼盤演唱會單一接力模式，特別企劃「跨歌手合作、跨曲風改編、中秋限定選曲與跨國南島文化交流」，並結合周邊「原住民主題市集」。
演唱卡司包含香港情歌王子蘇永康，出道超過30年的他首次登上花蓮月見原聲舞台。這次也特別力邀韓國人氣男團TEEN TOP主唱NIEL在9月27日登台。
2026花蓮月見原聲演唱會兩日表演卡司：
📍9月26日：
蘇永康、范逸臣、Feng Ze邱鋒澤、千田愛紗、曾健裕、葛西瓦、小男孩樂團主唱 米非、阿勒飛斯文化藝術團、陳言菱、宋晨星。
📍9月27日：
TEENTOP NIEL、沈文程、ABAO阿爆、王宏恩、YOYO家族 + L!ght Girls、陳雪仁、絕緣體、鼓創藝術。