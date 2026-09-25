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今（25）日為中秋節連續假期首日，昨日雖啟動疏運計畫，不少車站在傍晚下班後仍湧入大量人潮，特別是高鐵南港站、台北車站及國道客運市府轉運站等。交通部表示，昨各運輸系統運量明顯攀升，但透過即時掌握、機動調度及彈性加開運能，有效因應尖峰旅客需求，各主要場站人潮均已順利疏解，整體運輸秩序維持正常。從昨日運輸數據來看，各主要運輸系統均出現大量旅客，其中高鐵單日旅客達34.8萬人次，創歷史新高，超越2023年中秋節33.8萬人次紀錄；臺鐵旅客數達84.6萬人次，約為平日1.3倍；國道客運西部旅客約15.1萬人次，與去年同期相當，北宜線旅客則達3.8萬人次，其中市府轉運站旅次量為平日1.5倍以上，顯示返鄉及旅遊人潮大幅提升。面對尖峰時段大量旅客，交通部隨時掌握各場站人潮變化，並機動調整運能。臺鐵加開七堵－彰化EMU900型區間快車，並開放283次、285次自強號站票；國道客運機動加開班次，市府轉運站並協調業者調派集團車輛投入疏運；高鐵則因應南下旅客搭車人潮，臨時加開21時15分南港至左營、22時25分南港至臺中的全車自由座列車，提供旅客更多搭乘選擇。