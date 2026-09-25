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▲小球轉動大球！習近平國宴致詞重提乒乓外交往事（圖／路透社／達志影像）

美國總統川普24日晚間在白宮設下國宴，隆重款待到訪的中國國家主席習近平，這場外交盛宴不僅菜色講究，雙方致詞內容更是話中有話。川普致詞時特別提及中華民國國父孫中山，習近平則大篇幅回顧歷史，強調「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者」，兩人一來一往的歷史敘事，格外引人玩味。習近平致詞時，首先對川普與梅蘭妮亞夫婦表達謝意，他表示：「總統先生和夫人為這次訪問做了很多特殊安排，處處都體現出細緻和用心，讓我們感到賓至如歸」，並藉機向現場祝大家中秋快樂、闔家幸福，氣氛相當溫馨。習近平接著回顧今年5月川普應邀成功訪問中國一事，他強調：「我們同意構建中美建設性戰略穩定關係。當時川普總統熱情邀請我訪美。現在我如約而至。短短不到半年，中美兩國元首實現了互訪，創造了兩國交往的歷史。今天我同川普總統進行了坦誠深入交流，達成很多新的共識，豐富了中美建設性戰略穩定關係的內涵，為中美關係提供了新的戰略指引。」習近平隨後從歷史脈絡切入，提到美國近期隆重慶祝獨立250週年，並回顧200多年前美國獨立之初，便已將目光投向中國，雙方互通有無、優勢互補，開啟貿易往來，「華盛頓總統就購買收藏了大量中國瓷器」。他進一步提及二戰歷史，指出「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，開闢了著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救了數百名美國飛行員，付出數十萬生命的代價，這份血與火鍛造的友誼必將世代相傳」，語氣相當動容。習近平也回顧「50多年前，中美兩國的乒乓外交叩開了封塵已久的交往大門」，並提及毛澤東與尼克森等老一輩政治家，以「小球轉動大球」的政治智慧，「開啟了中美關係正常化的偉大進程」，他還透露，「當年尼克森總統贈送的特殊國禮、紅杉樹就種植在我曾經工作過的浙江省」，細節相當豐富。此外，習近平也分享一則感人故事：20多年前，一位名叫賽考斯的美國人，資助中國治沙人殷玉珍種樹，不久前這位老人重返中國，親眼見證當年的沙漠已蛻變成一片鬱鬱蔥蔥的森林，他認為這個故事感動了不少中國民眾，堪稱中美兩國人民友好交往的最佳範例。習近平總結表示，中美人文交流有助於促進兩國人民心靈溝通，也為中美友好合作厚植民意基礎。他強調，如今中美關係正站在新的歷史起點上，川普提出「讓美國再次偉大」，帶領美國人民取得重要發展成就；中國則正致力於實現中華民族偉大復興，「這兩個目標都很宏偉，完全可以相互成就，我們應當展現大國擔當，順應人民期盼和時代大勢，探索一條大國正確相處的新路」。最後，他舉杯提議：「為川普總統和梅蘭妮亞女士健康，為中美兩國繁榮進步，為兩國人民友誼乾杯」，為整段致詞畫下句點。在習近平致詞之前，川普同樣大談歷史淵源，他表示，158年前，第一個正式的中國外交使團訪問了美國，並出席了中美之間有史以來的第一次國宴，如今這場國宴等於是在美國土地上重溫那次歷史性相遇，來自商界、文化界、政界的當代頂尖領袖齊聚一堂，場面別具意義。川普特別強調，中國承載著數千年的歷史與傳統，從孫子兵法一路延續到國父孫中山；相較之下，美國人所繼承的則是源自耶路撒冷與羅馬的信仰傳統、古雅典的民主精神、斯巴達的赫赫戰功，以及250年前在費城宣告的自由理念，兩相對照，展現東西方文明的不同脈絡。他進一步表示，作為兩國領導人，他與習近平都明白，儘管雙方代表著不同制度，但兩國人民之間的紐帶歷久彌堅，「我們的關係比起過去要更加的好」。他回顧，自從第一批商船駛離紐約港、抵達珠江之濱以來，美中兩國人民便持續交易商品、相互傳遞知識、習俗與思想，這正是兩國商業往來與相互尊重的基礎，他呼籲雙方應攜手繼續培養這份關係，「為子孫後代帶來繁榮與安全」。川普當晚也順勢介紹了目前正在興建的新宴會廳，並對這場國宴礙於場地限制、僅能容納140人一事表達遺憾。他同時致贈一份特別禮物——一件白頭鷹作品給習近平，並透露這是他與梅蘭妮亞親自參與設計的心血結晶，希望這份禮物未來在北京，能夠被放置在一個彰顯榮譽的地方，展現此行的深厚情誼。