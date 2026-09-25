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3次滑行取最高 林逸凡首趟就狂飆破85分

林逸凡3次挑戰失手 日本強敵仍難追其最高分

中華隊亞運滑板首面獎牌 林逸凡寫歷史

2026年名古屋亞運滑板決賽公園式今（25）日登場，中華隊14歲小將林逸凡闖進女子組決賽舞台，與其他7名好手爭奪獎牌，最終以第一趟的85.15分位居第2，成功拿到銀牌，為中華隊在亞運史上滑板首面獎牌，意義非凡，也是中華隊代表團本屆第4面銀牌與第16面獎牌。亞運滑板公園式規則，選手進行3次滑行（Run），每趟時間45秒。裁判依照動作難度、完成度與招式銜接性，分數區間為0至100分，最後成績取4次滑行中的「單趟最高分」，作為最終排名依據。林逸凡昨日靠著第3趟開出78.53分拿下分組第1，並以總排名第2晉級，兌現要在決賽開大招的承諾，稍早第一趟就飆出85.15分，一度暫居全場最高，但接續上場的奪金大熱門、日本15歲天才長谷川瑞穂直接以88.83分反超，兩人是第一趟唯一分數破80分的好手。第2趟林逸凡嘗試更難動作成功，可惜在最後3秒沒踩穩落地，該輪動作僅獲得61分，反觀暫居第一的長谷川瑞穂放開手腳，挑戰極高難度動作成功，再度刷新94.03分暫居第一。前2趟結束，林逸凡85.15分仍位居第2。第3趟林逸凡、長谷川瑞穂挑戰高難度動作都失敗，前5名進入第4趟黃金回合，林逸凡挑戰金牌使用最高難度動作，但在中段就掉版失敗，最終取第一趟85.15分最佳，拿下本屆亞運滑板公園式金牌。2018年雅加達亞運首次加入滑板項目後，中華隊過去2次參戰都沒有獲得獎牌，林逸凡上屆以12歲之姿挑戰，就一路闖進決賽，最終獲得第8名佳績，經過2年努力，本屆成績大躍進，一舉奪下銀牌。