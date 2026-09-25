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世界排名第10的東京奧運混雙銅牌林昀儒、鄭怡靜今（25）天在名古屋亞運交手世界排名第1的巴黎奧運銅牌申裕斌、林鐘勳，只要拿下勝利就確定有獎牌入帳。最終台灣組合以7：11、12：10、7：11、11：5、10：12在五局大戰中敗給韓國組合，無緣再拿獎牌。林昀儒、鄭怡靜16強秋風掃落葉以直落三力退篠塚大登、伊藤美誠，申裕斌、林鐘勳在16強也是直落三橫掃哈薩克組合。兩組人馬生涯曾對戰過3次，申裕斌、林鐘勳2勝1敗具備對戰優勢，不過最近一次交手是在今年的歐洲大滿貫八強，當時林昀儒、鄭怡靜以大比分3：1拿下。申裕斌、林鐘勳此役開局打的強勢，打出一波連續攻勢，不過林鄭配在首局末段開始急起直追到7：10，可惜最終仍讓韓國組合以11：7拿下首局。進入到第2局，林鄭配在中段一度取得2分領先，可惜又被追到7：7平手。所幸林昀儒2次發球得手，讓台灣率先取得局末點的機會。進入到Deuce，林鄭配順利把握第3個局點機會，以12：10追平局數。第3局申裕斌、林鐘勳始終保持領先，且在過程中出現很多擦邊、擦網的幸運球，不過林鄭配末段發力把比分追到7：8，逼出韓國隊的暫停，可惜最終還是被韓國11：7率先聽牌。第4局林昀儒、鄭怡靜打出氣勢，以11：5再度追平戰局，讓比賽延長到第5局。最後一局，申裕斌、林鐘勳5：2領先時臺灣喊出暫停，經過重新部署後將比分追到7：8，雖然韓國組合率先拿下賽末點，不過台灣組合靠著鄭怡靜的絕佳發球撐到Deuce，可惜最終仍以10：12不敵韓國組合，止步8強無緣獎牌。