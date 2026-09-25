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一年一度的中秋佳節到來，今（25）日若在各大社群平台發文該搭配什麼背景音樂才應景，《NOWNEWS今日新聞》推薦〈私奔到月球〉、〈月亮惹的禍〉、〈城裡的月光〉、〈殘酷月光〉及〈月亮代表我的心〉等5首雋永金曲，供讀者參考，其中〈月亮代表我的心〉紅到連韓國巨星GD（權志龍）都曾經在自己的作品取樣副歌致敬該曲。〈私奔到月球〉是五月天在2007年推出的經典男女對唱情歌，由主唱阿信包辦詞曲創作，並特別邀請「文青女神」陳綺貞合唱，這首歌首度收錄在五月天的《離開地球表面 Jump! The World 2007 極限大世界巡迴演唱會Live全紀錄》專輯中，是五月天樂團生涯中首度正式發行的男女對唱作品。歌詞以「私奔到月球」作為浪漫的象徵，表達出戀人想要逃離世俗平庸、規範與外界惡意攻擊的心境，其中一句歌詞「讓雙腳去騰空，讓我們去感受。那無憂的真空，那月色純真的感動」，創造了一個只有彼此、引力消失的真空世界，只要兩個人手牽著手，就能在純粹的空間裡自然交流，留住最純真、無憂的戀愛感動。〈月亮惹的禍〉為1998年12月收錄於張宇《月亮·太陽》專輯中的經典華語歌曲，歌詞由張宇的老婆、長期合作夥伴十一郎操刀，該曲背後帶有兩人絕佳默契的浪漫色彩，當時兩人分隔兩地，張宇將Demo寄給十一郎填詞，寫下了這首傳唱至今的男女情感金曲。歌名靈感與「被月亮沖昏頭」的浪漫迷信有關，將戀愛中情感至深、甚至讓人衝動定下終身的浪漫情懷，幽默地歸咎於「都是月亮惹的禍」，該曲推出後獲得巨大迴響，不僅為當時的唱片公司創下極佳銷量，至今也是各大KTV點歌排行榜與選秀節目中經常出現的熱門金曲。〈城裡的月光〉是華語樂壇中極具代表性的經典療癒情歌，原唱為新加坡歌手許美靜，收錄於1996年發行的《遺憾》專輯中，歌詞描繪在寂靜深夜裡，人們對遠方情人的深深思念，面對世事變幻與愛把有情人分隔兩端的無奈，心中的溫暖只能寄託在夜空中的月光。該曲是許美靜演藝生涯中最重要的成名曲與代表作，奠定她「溫暖系女聲」的地位。多年來，這首歌被許多知名歌手與選秀節目反覆翻唱，如華研國際曾經在2021年推出《城裡的月光2021》，集結動力火車、林宥嘉、周蕙、郁可唯等12組歌手共同重新演繹。〈殘酷月光〉是迷幻歌王林宥嘉演唱的經典慢歌，收錄於2008年6月發行的首張個人專輯《神秘嘉賓》中，由傳奇作曲人陳小霞譜曲，歌曲以溫柔卻帶點心疼的聲線，描繪了愛情中的眷戀、孤獨與頑強掙扎，歌名中的「殘酷月光」象徵著看似溫柔卻直白映照出孤獨、愛而不得或失戀事實的意象，讓人無處可逃卻又在心底保有對美好的憧憬，也是不少選秀節目參賽者鍾愛的競技歌曲。〈月亮代表我的心〉是一首家喻戶曉的華語流行音樂經典歌曲，由孫儀作詞、翁清溪作曲，原唱是台灣歌手陳芬蘭，唱紅該曲的鄧麗君當初在新加坡聽到此曲以為是東南亞民謠，發行時標註「佚名」，直到後來作曲者翁清溪相認，版權與創作者身分才正式歸位。該曲僅有三段反覆、88個字，卻以淺白真摯的詞句與委婉動人的曲調流傳後世，這首歌從發表以來被數百位中外歌手、樂團翻唱，如陶喆、周興哲、邦喬飛、齊豫、王菲、齊秦、張信哲、劉德華、梅艷芳、張國榮，連韓國巨星GD（權志龍）都曾經在自己的作品取樣副歌致敬此曲，此外，本曲亦常出現在《甜蜜蜜》等經典電影中。