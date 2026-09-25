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北士科迎科技大廠 陳怡潔：在地下一代要找到位置

推AI教育示範區 無人機足球向下扎根

串聯企業與在地大學 盼青年畢業就能在地就業

台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋日前針對輝達進駐北士科的規劃提出看法。台北市士林北投區市議員候選人陳怡潔表示，兩位市長候選人談的都是產業佈局與城市治理層次的大方向，但她更關心的是，當輝達真正落腳在士林、北投的家門口，這裡的孩子跟青年，能不能獲得發展紅利。陳怡潔指出，北士科即將迎來輝達等指標性科技企業進駐，這是士林北投獨一無二的優勢，但一座科技園區的成功，不能只看創造多少產值、蓋了多少棟大樓，更要看有沒有讓在地下一代，在自己的家鄉找到位置。她認為，交通建設、電網整備、智庫審議機制固然重要，但如果教育端沒有同步跟上，很可能會出現「園區落腳士林北投、士林北投孩子沒跟上」的落差。陳怡潔重申，她主張推動「北士科AI教育示範區」，結合北士科的科技資源，讓AI教育向下扎根，從國小、國中階段就讓孩子有機會接觸AI、學習AI，並讓老師取得更多資源與培訓，把最新的科技應用帶進課堂，打造學用合一的教育環境。她強調，「產業要發展、教育不能斷」，藉此培育科技人才，才能提升未來競爭力。除了AI教育，陳怡潔也主張推動「無人機足球」發展，與士林、北投在地國中小合作，讓這片土地不只承接科技產業的硬體建設，也能成為新興科技運動的扎根地，讓孩子從小就有機會親手接觸無人機、程式控制等跨領域技能，透過育樂的方式培養面對AI時代的能力。陳怡潔指出，青年是否能真正留在北士科發展，關鍵在於產學接軌是否到位。她主張整合北士科企業與東吳大學、臺北城市科技大學、國立臺灣海洋大學等在地學校資源，推動建教合作、產學合作，擴大實習機會，讓大學生畢業即就業，不必離鄉背井到外地找工作。陳怡潔強調，她樂見中央、市府及兩黨市長候選人都關注北士科的發展，但身為士林北投在地的市議員參選人，她要提醒各界，科技沒有終點、教育永遠是起點，有人力才有產業競爭力。她會持續關注北士科相關建設進度，也承諾未來會將教育與青年就業配套，列為自己重點推動的核心政見之一。