2026年中秋節（9月25日）與教師節（9月28日）迎來4天連假，連假上班薪水怎麼算？《NOWNEWS今日新聞》整理勞動部最新給付規定！9月25日與28日為國定假日，出勤應給雙倍薪；9月26日休息日加班費率更高，而9月27日例假日嚴禁加班。完整薪資試算、補假規定與申訴管道速看。
🟡國定假日上班發雙倍薪！休息日加班費更高
今年「中秋節」及「教師節」分別為星期五及星期一，若勞資雙方約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假，將形成 4 天連假。勞動部說明，9 月 25 日與 9 月 28 日性質均為《勞動基準法》第 37 條規定的「國定假日」，雇主應照給工資；若徵得勞工同意於國定假日出勤，8 小時以內工資應依法加倍發給。
以月薪 36,000 元的勞工（推算平日每小時工資額為 150 元）出勤 8 小時為例：
9/25（五）、9/28（一）國定假日出勤：依《勞動基準法》第 39 條，加倍發給一日工資，試算：150元 × 8小時 = 1,200元（此為額外加給之加算工資）。
9/26（六）休息日出勤：依《勞動基準法》第 24 條第 2 項休息日加班費規定計算，前 2 小時採 150元 × 2小時 × 4/3，後 6 小時採 150元 × 6小時 × 5/3，當日應領加班費共為 1,900 元（比國定假日加碼更多）！
🟡休息日與例假日大不同！這一天依法嚴禁加班
連假中間兩天的薪資計算與出勤規範大不相同，勞工與雇主需特別留意：
9/26（六）休息日：雇主徵得勞工同意可安排加班，並應依法發給休息日加班費。
9/27（日）例假日：性質為例假，除非發生天災、事變或突發事件，否則不得使勞工於例假日出勤工作。
🟡國定假日逢例假需補假！調移排班須勞工同意
勞動部補充，若國定假日適逢勞工的例假或休息日，雇主應於其他工作日給予補假，補假當天性質即轉為國定假日，工資照給。此外，事業單位若欲將「國定假日與工作日對調實施」，必須徵得勞工「個人」同意，且不得減損勞工應有的國定休假日數。
事業單位應確實依法給付連假期間的出勤工資。若雇主有違反《勞基法》相關規定，勞工可檢具事證向當地縣市政府勞工局（處）申訴，或撥打勞動部 1955 免費申訴專線 提出申訴，以維護自身權益。
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今年「中秋節」及「教師節」分別為星期五及星期一，若勞資雙方約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假，將形成 4 天連假。勞動部說明，9 月 25 日與 9 月 28 日性質均為《勞動基準法》第 37 條規定的「國定假日」，雇主應照給工資；若徵得勞工同意於國定假日出勤，8 小時以內工資應依法加倍發給。
9/25（五）、9/28（一）國定假日出勤：依《勞動基準法》第 39 條，加倍發給一日工資，試算：150元 × 8小時 = 1,200元（此為額外加給之加算工資）。
9/26（六）休息日出勤：依《勞動基準法》第 24 條第 2 項休息日加班費規定計算，前 2 小時採 150元 × 2小時 × 4/3，後 6 小時採 150元 × 6小時 × 5/3，當日應領加班費共為 1,900 元（比國定假日加碼更多）！
連假中間兩天的薪資計算與出勤規範大不相同，勞工與雇主需特別留意：
9/26（六）休息日：雇主徵得勞工同意可安排加班，並應依法發給休息日加班費。
9/27（日）例假日：性質為例假，除非發生天災、事變或突發事件，否則不得使勞工於例假日出勤工作。
勞動部補充，若國定假日適逢勞工的例假或休息日，雇主應於其他工作日給予補假，補假當天性質即轉為國定假日，工資照給。此外，事業單位若欲將「國定假日與工作日對調實施」，必須徵得勞工「個人」同意，且不得減損勞工應有的國定休假日數。
事業單位應確實依法給付連假期間的出勤工資。若雇主有違反《勞基法》相關規定，勞工可檢具事證向當地縣市政府勞工局（處）申訴，或撥打勞動部 1955 免費申訴專線 提出申訴，以維護自身權益。