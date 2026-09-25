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2026年名古屋亞運桌球團體賽落幕，中國男女桌球隊在決賽皆與地主日本隊狹路相逢，卻迎來截然不同的結局。女團以：0橫掃日本締造6連霸，男團則以2：3爆冷落敗，將蟬聯36年的男團金牌拱手讓人。從比賽過程到賽後選手的發言，皆透露出一個不爭的事實，那就是中國桌球的絕對統治優勢正在縮小，為此他們這屆亞運也開始磨練新梯隊，而不僅僅是將奪牌作為唯一考慮目標。根據中國媒體《澎拜新聞》報導，在男團決賽中，總教練王皓大膽將19歲小將溫瑞博推上第二單打與第五單打的關鍵位置，最終溫瑞博兩戰皆墨，成為丟失金牌的原因之一。面對外界對排兵布陣的質疑，王皓澄清這並非臨時變陣，而是教練團在四強賽時就已深思熟慮的決定。「首先還是祝賀我們的對手取得了勝利。」王皓表示，「今天上場的三名運動員都非常盡力，拼盡了全力。比賽不可能每一次都像預期那樣順利，但無論是上場比賽的隊員，還是沒有上場、在場下幫助隊伍保障和加油的所有人，我覺得他們都非常辛苦。」他也直言後續還有許多單項要比，因此球隊不會沉浸在輸球之中，會盡快回去準備新比賽。王皓坦言，中國男桌目前正處於新老交替的重要階段，必須給予年輕運動員更多試錯的空間。「溫瑞博在決賽的表現其實比我想像中好很多，他並不是沒有能力，而是欠缺經驗與對比賽的把握。如果不讓他們在這樣的賽事中歷練，他們就感受不到決賽的殘酷性。」王皓強調，雖然輸球遺憾，但要把這次的「輸」轉化為年輕選手成長的養分，要想怎麼讓它長遠來看變成一件好事。扛下極大壓力的溫瑞博，對於自己狂丟2分感到相當自責。他受訪時坦言無法接受這樣的現實，認為自己辜負了教練與隊友的信任。「事實擺在這裡，可能差距還很大吧。自己還是需要多去磨練，我會牢牢記住這次教訓，在後面的比賽贏回來。」相較於男團的挫敗，中國女團雖以3：0力退日本，但過程並不如比分般輕鬆。在四個月前的倫敦世錦賽中，中國女團僅以3：2險勝日本，本次決賽第二點王曼昱更是與張本美和血戰至第五局，才以12：10驚險逆轉。為中國隊拿下首點的孫穎莎在賽後直言：「從倫敦的3：2到今天的3：0，除了自身的進步，也是因為我們放低了姿態去全力拚對手。我們現在其實水平都在伯仲之間。」