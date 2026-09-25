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名古屋亞運昨（24）日的桌球男子團體決賽中，中國男團鏖戰5盤後以2：3爆冷不敵東道主日本隊，今（25）日轉戰混雙8強賽事，中國第一混雙「莎頭組合」王楚欽、孫穎莎僅耗時32分鐘便以12：10、13：11、11：8直落三橫掃日本組合松島輝空、張本美和，挺進4強保底銅牌，也為昨日男團丟金報了一箭之仇。在昨日的男團金牌戰中，中國隊由王楚欽扛一單、小將溫瑞博升任二單、林詩棟轉戰三單；然而東道主日本隊靠著張本智和、松島輝空與戶上隼輔的強悍發揮，終場以3：2驚險擊敗中國隊，時隔60年再度登頂亞運男團金牌，更撕裂了中國男團高懸八屆的冠軍牆。今日混雙關鍵戰，由剛經歷男團失利的王楚欽搭檔女單世界第一孫穎莎，正面迎戰剛隨男團奪金的松島輝空與張本美和。首局開局「莎頭組合」迅速發動猛攻取得5：1領先，雖然日本組合展現頑強韌性追至8：8平手並化解局點，但關鍵時刻孫穎莎展現強大的挑打能力，以12：10驚險搶下開門紅。第二局日本組合發動反撲以6：4領先，但孫穎莎強大的前3板能力與王楚欽招牌的接發球擰拉迅速止血。雙方一路纏鬥至8：9，中國隊叫出暫停後以13：11逆轉再下一城，大比分取得2：0聽牌。進入第三局，日本組合頻頻利用反手擰拉試圖打亂戰局，但王楚欽與孫穎莎早有準備，連續擋下對手強攻，並精準抓準對手正手的空檔發動突擊。在9：8領先並叫出暫停調整後，中國組合未給對手任何翻盤機會，最終以11：8鎖定勝局。整場比賽「莎頭組合」僅花費32分鐘，便以直落三大比分淘汰松島輝空、張本美和，順利挺進混雙4強、保底獲得一面亞運獎牌外，也完成了一場漂亮的復仇戰。