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中秋連假4天去哪玩？不想待在家「家長全推回娘家」：廢好廢滿

▲中秋連假到來，不少家長推薦回娘家，不只能讓家人幫忙疼愛與管教小孩，媽媽還能重溫當媽寶的日子。（示意圖／取自Pixabay）

有一票媽媽推薦「回娘家」，強調娘家根本是避風港，把小孩送回外婆家，不只能讓家人幫忙疼愛與管教，媽媽還能重溫當媽寶的日子，笑稱唯一受害者大概是舅舅

中秋連假怎麼過？家長行程超兩極：睡到自然醒被推爆

▲有一票人認為連假不一定要塞滿行程，沒有安排才是最極致的放鬆，更強調連假出門就得面對塞車與人潮，乾脆放棄選擇在家。（圖／記者葉政勳攝）

為期4天的中秋連假從今（25）日起至下周一（28日），不少民眾早已安排好假期行程，；也有人強調連假期間出遠門得面對車潮與人潮，選擇待在家睡到飽，強調「沒有安排的安排才是最放鬆」引發共鳴。有位媽媽昨日在臉書社團「小一聯盟」發文，表示中秋節、教師節連假共有4天假期，好奇詢問「能分享大家四天要怎麼過？媽媽目前沒頭緒，也不想待家裡」，貼文一出，瞬間引發家長們熱議。在眾多留言中，，「回外婆家廢好廢滿」、「這四天回外婆家，一起當媽寶」；還有人直接安排回娘家烤肉，被其他人稱讚「太完美了」。不過除了回娘家以外，也有一票家長反而走充實路線，推薦可以寫功課、游泳、直排輪、打籃球等行程，也有人早已安排好假期，決定去露營或到熱門遊樂園玩耍，甚至還有出國打算，「台中麗寶三天二夜，最後一天寫功課複習、烤肉」、「帶去露營就能露四天三夜」。然而也有，「連假上國道超浪費時間，不如跟孩子在家打電動」、「沒有安排的安排才是最放鬆，這就是連假最好的安排」。