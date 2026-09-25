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▲皮克敏在被放生時，會依照頭上花朵顏色返還10片普通花瓣。（圖／Pikmin Bloom）

《Pikmin Bloom》野放技巧 重複皮克敏也能變花瓣提款機

▲只要掌握《Pikmin Bloom》正確的野放整理策略，就能在清理倉庫的同時免費換取大量花瓣資源。（圖／《Pikmin Bloom》）

活動限定飾品別急放 月底巨大蘑菇加碼前留住戰力

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》又要迎來月底大清倉，隨著每月官方持續推出全新的飾品皮克敏，許多玩家的收藏數量快速膨脹，甚至在拔出金色花苗時被系統要求購買空間，《NOWNEWS》也透過本文整理皮克敏放生指南，不僅能輕鬆整理倉庫，還能順便賺取大量花瓣。《Pikmin Bloom》初始免費儲存上限僅有300隻，拔取金色花苗時往往跳出購買提示，若不想花費金幣擴充至上限，只要掌握正確的野放整理策略，就能在清理倉庫的同時免費換取大量花瓣資源。《Pikmin Bloom》內設有野放退還機制的隱藏技巧，當皮克敏被放生時會依頭上花朵顏色發還10片普通花瓣，資深玩家會在野放前先餵食稀有的藍色花蜜，摘取花瓣後再行野放，這種做法能將重複個體轉化為藍色花瓣提款機，輕鬆補充日常極難獲取的珍貴資源。進行倉庫大掃除時，首要刪除目標為「重複飾品且友好度較低」的皮克敏，此外，完全沒有飾品且友好度低於3顆紅心的個體，由於培育成本不高，放生時最不令人心疼，是快速釋放出大量空位的首選對象，善用這個順序能迅速紓解空間警報。第二階段則可針對「重複顏色的無飾品皮克敏」，以及一般非活動類且低心數的飾品進行清理，若《Pikmin Bloom》容量依然吃緊，在一般香菇戰使用頻率較低的粉色、冰凍皮克敏，也可列入較優先野放名單，但若是高心數或具紀念價值的成員，則建議繼續留在隊伍中。建議玩家，針對當月活動限定皮克敏，即使抽到重複個體也不應提早放生，月底巨大蘑菇加碼時能提供關鍵的額外戰力加成，有助於提高通關效率，月底最後一天再進行最終清理即可。此外，絕對不能隨意野放的包含當月限定飾品、主力高心數個體，以及挑戰元素菇必備的紅、黃、藍、白與岩石皮克敏，提醒皮友們，經常派往外出探險或執行任務的成員最好進行更名標記，透過視覺化識別避免批量整理倉庫時不小心誤放生重要主力。