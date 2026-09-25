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▲韓韶禧見到昔日女兒，驚訝不敢相信。（圖／Roeun IG）

▲《夫婦的世界》是2020年韓國經典的外遇狗血劇，朴海俊周旋在老婆金喜愛、小三韓韶禧之間。（圖／Roeun IG）

最神外遇韓劇《夫婦的世界》播完至今6年，當年讓觀眾恨得牙癢癢的「最美小三」呂多景，竟然跟女兒珍妮重逢了！韓韶禧近日出席《高年級實習生》電影活動，9歲童星特地到場見她，韓韶禧一看到眼前的小女孩先是滿臉不敢相信，不斷確認：「妳真的是珍妮嗎？真的嗎？」接著又問：「妳還記得阿姨嗎？」得知真的是自己6年前在《夫婦的世界》裡的女兒長大後，驚訝到眼睛瞪超大，周圍粉絲聽見「珍妮」身分也瞬間炸鍋，紛紛驚呼：「原來已經9歲了！」韓韶禧被珍妮長大的模樣嚇到，不斷問對方「妳還記得阿姨嗎？不要騙我」、「妳真的是珍妮嗎？」之後還轉頭跟粉絲介紹：「她是我在《夫婦的世界》裡的女兒！」讓粉絲超震驚。珍妮媽媽事後也公開2020年與2026年的對比照，透露女兒一直很想再見韓韶禧，這次睽違多年終於成功見面，「依舊漂亮、依舊美麗，也依舊像天使一樣」，還笑說韓韶禧看到從3歲突然長大的珍妮也嚇了一跳，直呼是一次相當感動的重逢。《夫婦的世界》2020年播出，由金喜愛、朴海俊、韓韶禧主演，改編自英國BBC電視劇《福斯特醫生》，劇情從看似幸福美滿的婚姻開始，卻因丈夫李泰伍（朴海俊 飾）外遇呂多景（韓韶禧 飾）徹底崩解，正宮池善雨（金喜愛飾）發現身邊親友竟早已知道丈夫偷吃，一場從婚姻背叛延燒出的復仇戰就此展開。韓韶禧也因飾演介入別人婚姻的呂多景人氣暴漲，亮眼外型更讓她被不少觀眾封為「最美小三」，成為她演藝生涯的重要代表作之一。劇中，呂多景後來懷孕生下女兒珍妮，而飾演珍妮的小演員本名叫李路雲（音譯），出生於2017年2月15日，拍攝《夫婦的世界》時年僅3歲，如今已經9歲。她從小就相當喜歡表演，媽媽也經常透過社群分享女兒的生活及跳舞影片，這回更特地帶她到活動現場見6年前的「媽媽」，昔日還是被抱在懷裡的小不點，如今已經長到韓韶禧身旁合照，6年後這場「母女重逢」讓劇迷格外有感。