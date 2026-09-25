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▲譚松韻（右）扮鬼。（圖／翻攝自微博）

譚松韻在《蘭香如故》中飾演許蘭香，不同於過往古裝劇大女主的機智多謀、復仇心滿滿，其實許蘭香根本是個大慫包，她的機智只是因為想活命，最新劇情中，她力抗顯國公府的鄭小姐，撿回一命後扮鬼讓鄭小姐露出真面目，未料鄭小姐在亂局中拿刀抵著許蘭香的脖子，她馬上認錯，說自己沒這個意思，還掀開自己的底牌，讓許多觀眾笑說，許蘭香是最能屈能伸的女主角了。許蘭香太弱！被刀抵脖秒求饒《蘭香如故》最新劇情中，顯國公府想讓女兒鄭蔓宜嫁給林錦岐（劉學義 飾），藉此拉攏林府，未料鄭蔓宜發現林錦岐喜歡許蘭香，便用計將她賣到青樓，沒想到許蘭香成功逃脫，還在宴會上扮鬼讓她露出真面目。本以為這樣就結束，結果顯國公府叛變，鄭蔓宜拿刀抵在許蘭香脖子上，問她是不是早就跟林錦岐算計好，要陷害她們一家人，許蘭香馬上低頭，「絕對沒有！我本來的計劃，等你來捉鬼時，把老夫人和其他夫人引來，聽到真相。」還揭露自己的底牌。不少觀眾笑說，許蘭香是他們看過最沒骨氣的女主角，「超級怕死，意外可愛」、「不是這樣的吧，上一秒不是還很威風」、「這逃命太寫實了」、「像極了被主管約談的樣子」。