立法院將於下週開議，國民黨團總召傅崐萁趁著今（25）日中秋節，在臉書上祝福國人團圓，同時也預告，29日開議後，優先民生法案就是還稅於民，每人普發2萬。 我是廣告 請繼續往下閱讀 傅崐萁在臉書表示，一輪明月，照亮思念，也照亮回家的方向。中秋佳節，願每一份牽掛都有回應，每一份思念都能化為相聚，每一個家庭都充滿笑聲與溫暖。祝福大家中秋佳節平安喜樂，珍惜眼前的團圓，期盼月光所至之處，皆盡美好！ 傅崐萁指出，9/29立法院開議，優先的民生法案，就是還稅於民，每人普發2萬元，希望大家財源滾滾，心想事成！ 相關新聞 2026普發一萬元本週入帳！還有每人現金5000：最後8天領錢別錯過2026普發一萬發錢倒數了！還有每人5000元現金：剩最後3天別錯過不等明年普發一萬！每人現金5000元今9/18發錢 領取申請最新進度2027普發一萬最新進度！卓榮泰：最快春節前領到 6縣市加碼一覽 蘇柏銓編輯記者入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...作品集 立法院國民黨團傅崐萁普發2萬元中秋節民生法案