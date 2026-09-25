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立法院將於下週開議，國民黨團總召傅崐萁趁著今（25）日中秋節，在臉書上祝福國人團圓，同時也預告，29日開議後，優先民生法案就是還稅於民，每人普發2萬。傅崐萁在臉書表示，一輪明月，照亮思念，也照亮回家的方向。中秋佳節，願每一份牽掛都有回應，每一份思念都能化為相聚，每一個家庭都充滿笑聲與溫暖。祝福大家中秋佳節平安喜樂，珍惜眼前的團圓，期盼月光所至之處，皆盡美好！傅崐萁指出，9/29立法院開議，優先的民生法案，就是還稅於民，每人普發2萬元，希望大家財源滾滾，心想事成！