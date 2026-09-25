我是廣告 請繼續往下閱讀

▲法官下令歸還採訪證 白宮週四仍拒CNN進場（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普日前下令封殺CNN等3間媒體進入白宮採訪，儘管聯邦法官已裁定要求白宮立刻歸還這3間媒體的採訪證，但白宮週四（9/24）當天，卻仍持續阻擋部分文字記者進入現場採訪這場備受矚目的川習會與國宴，美國5大主流電視新聞網也繼續拒絕直播及拍攝共訊畫面，抗議行動一路延燒到峰會當天，新聞自由爭議完全未見降溫。根據CNN週四晚間最新報導，就在習近平抵達白宮、與川普展開「川習會」雙邊會談前約1小時，白宮臨時告知CNN，這次僅允許派出攝影記者與收音師進入採訪，明確拒絕文字記者與製作人進場，然而其他媒體卻未受到相同限制，明顯出現差別待遇，引發外界高度質疑。到了當晚習近平重返白宮參加國宴時，白宮方面仍持續阻止兩名CNN記者進入採訪，態度相當強硬。除了CNN記者遭拒之外，據報導，MS NOW的記者同樣被擋在門外，無法採訪習近平抵達參加國宴的畫面，受影響媒體不只一家。回顧事件起因，川普上週末以報導假新聞為由，正式下令封殺CNN、MS NOW和Politico三家媒體記者進入白宮採訪。消息一出，CNN、福斯新聞、ABC、CBS和NBC等美國5大主流電視新聞網隨即聯合宣布，集體停止總統行程共訊聯訪（TV Pool）作業，並要求川普政府必須遵守憲法第一修正案所保障的新聞與言論自由，盡速歸還這3間媒體的採訪證，展現業界罕見的一致抗議立場。面對這起爭議，華府聯邦地方法院法官凱利（Timothy Kelly）週四凌晨做出裁決，認定這三家媒體確實符合核發暫時禁制令的條件，因此裁定白宮必須立刻恢復這三家媒體的採訪許可，且至少須維持2週時間，等於直接在法律層面上，判定白宮此舉站不住腳。然而，白宮並未在週四一早立即執行法官命令，而是在CNN等媒體緊急申請聽證會後，才對外表示會「稍後」歸還採訪證，處理態度明顯消極，也讓外界質疑白宮是否有意拖延、規避法院裁決的實質效力。由於白宮至今仍未完整恢復這3間媒體的採訪權限，負責輪值提供總統行程共訊畫面的美國5大電視新聞網，也持續維持抗議立場，未恢復直播習近平抵達白宮參加雙邊會談及出席國宴的相關畫面，這場罕見的媒體集體抵制行動，也讓這次川習會的新聞報導畫面，出現前所未有的空白與爭議。