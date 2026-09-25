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中秋佳節到來，賞月、團聚之際，怎能少了應景歌曲〈月亮代表我的心〉？提到這首經典情歌，許多人第一時間想到的就是鄧麗君，但她其實並非原唱。早在鄧麗君推出版本之前，歌手陳芬蘭就已錄唱，後來經鄧麗君重新詮釋，才讓歌曲傳遍華人世界，也讓這首歌與她的名字緊緊相連。〈月亮代表我的心〉由孫儀作詞、翁清溪作曲，陳芬蘭在1973年發行的專輯《夢鄉》中便已收錄。當時她並非初出茅廬的新人，而是麗歌唱片旗下知名歌手，曾演唱〈孤女的願望〉、〈快樂的出帆〉等作品，並有「台灣美空雲雀」之稱。不過陳芬蘭錄完專輯後便出國念書，沒有留在台灣密集宣傳，加上〈月亮代表我的心〉並非專輯主打，讓她的版本未能在台灣廣泛流傳。後來，同門歌手劉冠霖也推出自己的版本，透過電視節目宣傳，讓更多聽眾接觸到這首歌。歌曲真正迎來更廣大的聽眾，是鄧麗君於1977年重新演唱之後。她將〈月亮代表我的心〉收錄於《島國之情歌第四集—香港之戀》，以細膩、柔和的聲音表達愛意，讓這首旋律簡潔的情歌逐漸成為代表作。隨著鄧麗君的版本廣為傳唱，許多人從小聽到的就是她的歌聲，自然將她視為歌曲的第一位演唱者。事實上，陳芬蘭是原唱，鄧麗君則以自己的詮釋，賦予歌曲另一段鮮明的生命。〈月亮代表我的心〉以月亮寄託情意，雖然並非專為中秋創作，卻十分契合佳節思念親友、表達感情的氛圍。無論是相聚時播放，或在異地想起重要的人，都能從熟悉的旋律裡找到共鳴。多年來，巨星張國榮、梅艷芳、劉德華等歌手都曾演唱這首作品，五月天阿信也曾為影集《華燈初上》重新詮釋。不同世代的歌手接力演唱，讓它不只停留在懷舊歌單，更持續走進年輕聽眾的生活。