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▲2026年台北市單價破兩百萬元頂級豪宅車位價格統計表。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）

2026年全台最貴車位自己打敗自己！實價登錄揭露，台北信義區豪宅「皇翔御琚」今年7月交易出現單個車位高達950萬元，比2023年的821萬元再漲129萬元，持續蟬聯全台最貴車位王，價格幾乎能在南部買下一套房。相比之下，大直「西華富邦」車位350萬元，屬親民選擇。兩百萬俱樂部豪宅車位行情一次看。信義區超豪宅「皇翔御琚」歷來就是全台豪宅的「車位王」！該社區 2023 年曾以單個車位 821 萬元震撼市場，2026 年 7 月高樓層戶成交，4 個車位要價 3800 萬元，拆算單個車位更爆漲至 950 萬元，上演自己超越自己的「內卷」戲碼。台灣房屋信義101特許加盟店向秦毅指出，信義區豪宅車位多從 400 萬起跳，皇翔御琚地下車位達 12.67 至 14.45 坪，採天井透光且空氣對流佳，比照高級飯店式公設規格設計。單個車位 950 萬元的驚人身價，在南部幾乎能直接買下一整套房產！觀察 2026 年台北市單價破兩百萬元的頂級豪宅車位表現，超豪宅「陶朱隱園」B3 車位單價 800 萬元、B4 車位 500 萬元，權狀坪數雖同為 9.5 坪，但樓層價差高達 300 萬元。大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」最高交易三個車位 1850 萬元，平均單個 616 萬元。相較之下，大直高樓豪宅「西華富邦」與松山區「璞永敦仰」單個車位 350 萬元，在兩百萬俱樂部豪宅中屬於最親民價格。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，豪宅車位為符合富豪車款且停放便利，不僅車格大，多半預先規劃好充電設備線路，部分建商更採獨立車庫型規劃以增添隱密性與安全性。張旭嵐補充，豪宅車位價格會因地下樓層（如 B4、B5）有所遞減，部分交易也可能透過調整車位價格來拉近房屋單價與市場行情的距離。此外，頂級富豪戶戶配備三至四個車位已成常態，但，成為市場極為特殊的現象。