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7年前因應盟鋼鐵防衛措施訂定機制

經濟部比照管理、降低自由申請配額佔比

經濟部昨（24）日邀集貿易商、鋼鐵業者及公會，討論我國金屬塗層鋼板（輸歐鋼品的4A類別）輸出歐盟管理措施。經濟部國際貿易署指出，「自由申請配額」占比由原20%調降為10%，核配原則及程序維持現行作法，並將配額總額平均分3次開放申請，以避免配額一開放即遭申請完畢。昨日會議進行超過5小時，經濟部在會中說明輸歐鋼品配額機制的建立背景。歐盟自108年起實施鋼鐵關稅配額防衛措施，並給予貿易夥伴特定的國家配額。為維護秩序國內鋼鐵業者，希望政府協助建立管理措施，因此由經濟部、鋼鐵公會及業者共同討論建立輸歐鋼品配額機制；業者同意將我國配額分為出口實績及自由申請配額兩類。當業者對兩類配額的占比無共識，則「自由申請配額」訂為20%。該管理措施由經濟部自108年起至114年每年公告。不過，歐盟鋼鐵防衛措施在今年6月30日屆期後，歐盟7月起仍維持以關稅配額方式管制鋼品輸入，並新增金屬塗層鋼板的國家配額，我業者仍希望政府協助建立管理措施，因此經濟部比照管理並循過往機制，由鋼鐵公會受理配額申請，並依比例進行核配。鋼鐵公會說明，辦理4A類別的「自由申請配額」審查、計算、分配、登錄，並依據配額管理規定，落實資格、合約要件審查，再依合格總申請量的比例公平計算、分配後確實登錄。各方在會中針對金屬塗層鋼板的「自由申請配額」 比例、其核配機制，以及如何避免發生配額在剛開放申請即用罄的情形表達意見 。會中決定將「自由申請配額」占比由原20%調降10%，其核配原則及程序維持現有作法，惟總額將平均分三次申請，以避免發生剛開放申請，所有配額即被申請完之情形。經濟部指出，針對各類輸歐鋼品配額分配機制進行滾動式檢討，持續完善相關管理措施 ，協助我國鋼鐵業者穩健拓展國際市場及維護貿易秩序。