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美國總統川普與中國國家主席習近平當地時間24日在白宮進行會談與「小範圍交流」，官方釋出的畫面顯示，這場核心會談中，中方派出5名官員參與，美方同樣派出對等的5名官員出席，加上雙方各自的翻譯人員，實際到場人數各為6人，陣容相當精簡卻份量十足。根據央視新聞釋出的短影音畫面顯示，中方出席人員除習近平本人之外，還包括中共政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局委員兼外長王毅，以及政治局委員兼副總理何立峰，三人皆坐在第一排要位；至於坐在第二排的，則是發改委主任鄭柵潔，以及商務部長王文濤，涵蓋外交、財經與商務等核心部會首長。美方出席人員方面，則由副總統范斯領軍，成員包括國務卿魯比歐、財長貝森特、白宮幕僚長威爾斯，以及防長赫塞斯，陣容涵蓋外交、財經、國安與幕僚體系要角，展現對等接待規格。此外，雙方這場「小範圍交流」還各自安排一名翻譯人員隨行，中方翻譯由外交部翻譯司副司長孫寧擔綱，確保雙邊溝通精準無誤。若與今年5月川普訪問北京時、在中南海舉行的「小範圍會晤」相互對照，會發現雙方出席人員名單其實出現了一些微妙調整。當時美方出席人員為駐北京大使龐德偉、魯比歐、貝森特、赫塞斯，以及貿易代表葛里爾等人；中方則由蔡奇、王毅、何立峰、首席副外長馬朝旭、駐美大使謝鋒、主席秘書呂錄華、外交部部長助理洪磊、部長助理兼美大司長蔡偉，以及新聞司司長毛寧等人組成，當時中方陣容明顯較為龐大。對比之下，這次出席白宮「小範圍交流」的中方官員名單，明顯增加了發改委主任與商務部長等經貿相關部長級官員，但先前負責對美業務的首席副外長馬朝旭，這次卻並未列席其中；美方陣容方面，則不見先前隨行訪中的貿易代表葛里爾身影。這樣的人員調整變化，也讓外界解讀，這次會談重心恐怕更聚焦於實質經貿議題的推進，而非單純外交層面的禮節性互動，後續會談成果與雙方互動細節，備受各界高度關注。