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LINE WEBTOON啟動「Global Drop」！首發強檔《勇者之歌》

▲LINE WEBTOON推出全球同步上線計畫「Global Drop」，其中《勇者之歌》是首部於全球9個語言服務同步推出的官方連載作品。（圖／LINE WEBTOON官網）

《勇者之歌》是什麼？傳奇劍術大師轉世：9語言同步上線

▲LINE WEBTOON啟動全球同步上線計畫「Global Drop」，首發作品為《勇者之歌》。（圖／LINE WEBTOON提供）

LINE WEBTOON日前分享全新的全球同步上線計畫「Global Drop」，讓多部連載作品同步登上多個語言市場，消弭不同市場之間的上線時間差，本次首發作品為《勇者之歌》，這部經典奇幻漫畫已於9月19日同步以9種語言上線，包括韓文、日文、英文、法文、德文、西班牙文、泰文、印尼文，以及台灣LINE WEBTOON上線的繁體中文。LINE WEBTOON官方表示，「Global Drop」計畫旨在讓備受期待的全新連載與重磅回歸作品，能夠同步登上多個語言市場、消弭不同市場之間的上線時間差。《勇者之歌》更是首部於全球9個語言服務同步推出的官方連載作品。《勇者之歌》改編自Dodongpa同名網路小說，講述傳奇劍術大師里奇一生被當作戰爭武器利用，最終迎來悲劇結局，卻在100年後轉世成為少年的奇幻故事。故事以中世紀奇幻世界為背景，結合大規模的激烈戰鬥場面、聚焦主角內心衝突的細膩角色刻劃，以及展現主角壓倒性實力的精彩時刻。WEBTOON Entertainment Chief Business Officer Leah Goeun Yeon 表示：「Global Drop 集結了全球市場的平台能力與專業經驗，並透過9個語言市場緊密協作、整合翻譯、行銷與營運等工作。透過讓全球粉絲同步體驗高品質的故事內容，我們預期這項計畫將帶來多重效益，包括有助於保障創作者收益，並降低盜版內容流通的問題。我們也將持續探索讓精彩故事無時差觸及全球觀眾的新方式，進一步擴大內容的全球觸及範圍與影響力。」