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中秋節到了，除了吃月餅、剝柚子、賞月，台灣人的團圓行程往往還少不了烤肉。不過，這項習慣究竟從何而來？不少人直覺想到「一家烤肉萬家香」的經典廣告，但中秋烤肉並非單靠一句廣告詞誕生，而是戶外休閒風氣、烤爐產業轉型與商業推廣逐漸交織，才演變成今天熟悉的節慶活動。中秋烤肉沒有公認的單一起源，若回頭翻閱早年報紙，可以發現它比許多人想像中更早出現。據媒體整理，1973年《經濟日報》就曾記錄結合烤肉、營火與賞月的活動；1981年《民生報》也報導，育樂園在中秋提供露營、烤肉等設施。這些紀錄顯示，在醬油廣告廣為流傳以前，烤肉就已經是部分民眾中秋出遊的選項，後來才逐漸擴展為家庭、社區聚會會做的事。中秋烤肉的發展，也與台灣製造業有關。80年代的報導曾提到，新竹地區烤肉活動盛行，背景之一就是當地烤爐製造業外銷不順，廠商轉而拓展國內市場。烤爐進入內銷通路，加上器材促銷，讓民眾更容易準備烤肉用品，也替這項活動普及創造條件。因此，「烤爐外銷轉內銷」是解釋中秋烤肉風潮時，經常被提及的重要脈絡，但不能直接認定所有中秋烤肉都從新竹開始。至於大家耳熟能詳的「一家烤肉萬家香」，則替原有的烤肉風氣增添聲勢。醬油品牌透過廣告，把烤肉香氣、親友相聚與產品連結，讓消費者對這項活動留下鮮明印象。隨著品牌行銷、賣場食材與器具促銷，中秋烤肉變得更容易準備，也逐漸成為許多人每年固定安排的聚會。廣告的作用較接近推波助瀾，並非從零開始「發明」這個習俗。烤肉能長久融入中秋，也與它適合多人參與有關。從採買、備料到生火、翻肉，親友可以分工合作，邊等食物烤熟邊聊天，聚會自然延續一整晚。對許多台灣人而言，中秋烤肉的重點早已不只吃什麼，而是平常各自忙碌的人，終於有機會圍在一起。從戶外活動到家庭團聚，烤爐旁的說笑聲，也成了中秋節令人熟悉的風景。