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美國總統川普（Donald Trump），當地時間24日晚上，在白宮設國宴款待中國國家主席習近平，主桌座次格外受到關注。除了川普與第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）、習近平與夫人彭麗媛以外，美國科技業多位重量級人物也被安排同桌。外媒注意到，這場國宴的科技業陣容相當醒目。除了主桌坐了輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果董事長庫克（Tim Cook），超微執行長蘇姿丰以外，其他賓客名單，還包括亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeffrey Bezos）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），Google及微軟等科技業高層。《美聯社》將這類賓客與座次安排，視為國宴「柔性外交」的一環，指出這次國宴特別呈現出濃厚的科技業色彩。《法新社》的解讀則更為直接，直言這種陣容並非單純來湊熱鬧，而是與這次峰會的科技、貿易議題高度相關。值得注意的是，美國企業界重量級人士大陣仗現身，中國企業界代表則相對少見，這項賓客組成的差異也受到外媒注意。雖然從外交場合來看，主桌座次本身，未必就代表特定政策訊號，但它確實成為這場國宴的一個醒目細節：在美中元首夫婦之外，坐上核心席位的，正是那批牽動人工智慧、晶片、電動車與消費科技等產業的企業領袖。