能拿到這麼高的分數和銀牌，應該是裁判蠻喜歡我的。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林逸凡第一趟狂飆85.15分 收下一面銀牌

但因為那招平時練習較少，第二、三趟在同一個地方失誤沒成功；第四趟時原本在觀察日本選手如果第三名沒追上來就不打算再冒險，最後雖然有些預想的動作沒能完整跑完，但靠著前期的分數守住成績。

跑第一趟之前最緊張 林逸凡坦言分數很高：裁判蠻喜歡我的

最想跟家中的貓分享 林逸凡：因為很想他了

我已經在當地的超市買好項圈給牠。

2天後又要飛到巴拉圭參加世界錦標賽，爭取奧運資格積分。拿到這面銀牌確實覺得離目標更接近、也更有信心了一點，但還是要一步一步來，把接下來的表現做好。

▲滑板好手林逸凡亞運賽前喊話目標是第3名，最終奪銀兌現承諾。（圖／記者朱永強攝 ,2026.09.25）

▲林逸凡第一趟就開出85.15分高分，最終收下銀牌。（圖／記者朱永強攝 ,2026.09.25）

中華隊亞運滑板14歲小將林逸凡，稍早在滑板公園式奪下首面獎牌，完成賽前預設前3名，林逸凡透露，由於決賽會師日本2位好手長谷川瑞穂、岡本碧優，原本預測目標就大概是第3名，結果第一趟就開出85.15分，本人坦言沒有想到這麼高，「林逸凡本次奪銀之旅，第一趟85.15分，也讓後續幾趟有更多餘裕挑戰高難度動作，「林逸凡第2、3次同一個位置失誤，讓場邊教練笹岡拳道也拍手惋惜，「那一招原本預計要留到最後一趟才拿出來，但因為第一趟已經順利拿到高分，所以第二趟就提前換上，只是那招練習量相對比較少。」上屆亞運決賽第8名、這次則一舉奪下銀牌，林逸凡透露，最緊張不是看分數或是名次時，反而是「跑第一趟之前」最緊張。「但心情還是蠻開心的。因為場上有兩位實力非常強勁的日本選手，原本預估自己的目標大概第三，能拿到這麼高的分數和銀牌，應該是裁判蠻喜歡我的。」相較於三年前杭州亞運，這次名古屋亞運的心態有什麼轉變，「一開始只覺得能比上次第8名進步就好了；但隨著練習狀況越來越好、發現自己具備站上前三名實力時，心態就變更投入。」當被問到賽後最想第一個跟誰分享時，林逸凡笑說是「我家的貓。」，原因是出國比賽很想牠，回去沒有打算幫貓加菜買零食，「拿下這面銀牌之後，林逸凡下一個終極目標就是挺進奧運，「