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2026年名古屋亞運游泳項目今（25）日已經來到最後一天，「台灣蝶王」王冠閎重返個人最擅長的男子200公尺蝶式。預賽被分在第3組第5水道的他，頂住隔壁水道日本金牌名將松下知之的壓迫，最終飆出1分59秒40榮登分組第一，並以總排名第2名殺進今晚決賽，距離連兩屆站上亞運頒獎台只差最後一哩路。上屆杭州亞運，王冠閎在男子200公尺蝶式勇奪銀牌，一舉打破台灣男子泳將長達25年的亞運獎牌荒。本屆名古屋亞運，王冠閎日前雖在100公尺蝶式決賽僅以第8名作收，但他將全數精力留給今日壓軸的主項目。今日預賽中，王冠閎同組對手包括日前已在本屆賽會摘下200公尺混合式金牌的東道主日本明星泳將松下知之。比賽開始後，王冠閎一舉壓制松下知之，率先以1分59秒40觸壁取得分組龍頭。總計預賽所有選手，王冠閎僅以微小差距落後中國好手王曦喆的1分59秒28，總排名第2輕鬆晉級。從100蝶的試水溫到200蝶的穩定發揮，王冠閎用實際表現告訴大家不用太擔心他的身體狀況。今晚台灣時間19點21分登場的男子200公尺蝶式決賽，王冠閎將在排位極佳的中間水道登場，全力向連兩屆奪牌到紀錄發起最後衝刺。