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▲沈伯洋今日上午出席葫蘆堵海光宮中秋搏餅活動，吸引不少支持者到場力挺。（圖／記者陳威叡攝）

民進黨台北市參選人沈伯洋聲勢看漲，所到之處支持者到場力挺「洋流」匯集，今（25）日上午8時40分出席葫蘆堵海光宮中秋搏餅活動，緊鄰海光公園地下停車場，有支持者8時許就特別從三重前來支持沈伯洋，無奈卻卡在停車場車道動彈不得，直到沈伯洋結束行程離去才得以停車。沈伯洋參選至今聲勢水漲船高，所到之處吸引大批「洋流」到場力挺。今日上午現身葫蘆堵海光宮中秋搏餅活動，地點緊鄰海光公園地下停車場，該停車場共有105個車位，但活動時間未到早已一位難求。有支持者被卡在停車場排隊車陣中，也無法調頭離開，不時從車道往活動現場走去感受氣氛，並無奈向《NOWNEWS今日新聞》記者說，自己特別從三重前來要看沈伯洋，過去也曾住在海光宮附近，8時許就來停車，卻卡在停車場。最終沈伯洋約莫在9時40分結束行程，車輛才得以陸續進入停車場。