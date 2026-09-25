2026亞洲運動會棒球超級循環賽今（25）日重頭戲，中華隊迎戰中國隊！除了雙北戶外派對免費直播外，全台 1,500 家 7-ELEVEN 門市也透過「OPEN! CHANNEL」於 17:20 提前開播賽事（17:30 賽事正式開打），讓球迷吹冷氣聚在超商為選手加油！轉播門市線上查詢方法一次看。
🟡全台1500家門市直播！爽吹冷氣熱血應援
為讓全台球迷零時差感受賽事熱血，7-ELEVEN 宣布於全台指定約 1,500 家門市電視螢幕（OPEN! CHANNEL）進行賽事 LIVE 直播與精彩重播。球迷只要走進巷口超商，就能免費爽吹冷氣鎖定電視螢幕，感受強烈的現場觀賽氛圍。
🟡今日17:20免費開播！中華隊對決中國隊
本次亞洲體壇盛事進入最受矚目的超級循環賽第一場，轉播時間於今日（9/25）17:20 提前播送前瞻，17:30 賽事正式開打，對戰組合為「中華隊 vs 中國」。中華隊強勢出擊爭奪關鍵勝利，全台門市將同步播放精彩即時賽況與賽事前瞻預告。
🟡線上即可一鍵查詢轉播門市！買咖啡幫加油
想知道附近哪間超商有播比賽？7-ELEVEN 已於官方網站開放「轉播門市查詢系統」，民眾只需透過手機點擊網址，即可輕鬆搜尋離家最近的直播門市。業者也熱情呼籲民眾，順手買杯咖啡或餐點，聚在 7-ELEVEN 一起為熱血馳騁的選手們大力應援！
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