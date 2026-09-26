「2026花蓮月見原聲演唱會」，將於 明（26）日開唱至9月27日（日） ，連續兩晚19點在花蓮市東大門廣場隆重登場。打破傳統拼盤演唱會單一接力模式，特別企劃「跨歌手合作、跨曲風改編、中秋限定選曲與跨國南島文化交流」，並結合周邊「原住民主題市集」。演唱卡司包含香港情歌王子蘇永康，出道超過30年的他首次登上花蓮月見原聲舞台。這次也邀請到韓國人氣男團TEEN TOP主唱NIEL在9月27日登台。《NOWNEWS今日新聞》整理包含完整卡司、演出順序、交通接駁等資訊一次看。
🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」主要資訊：
地點：花蓮市東大門廣場
日期：9月26日、9月27日
時間：兩日9:00－21:30
入場門票：免費入場
官網：2026花蓮月見原聲演唱會
🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」兩日表演卡司：
📍9月26日：
蘇永康（壓軸）、范逸臣、Feng Ze邱鋒澤、千田愛紗、曾健裕、葛西瓦、小男孩樂團主唱 米非、阿勒飛斯文化藝術團、陳言菱、宋晨星。
📍9月27日：
TEEN TOP 成員NIEL（壓軸）、沈文程、ABAO阿爆、王宏恩、YOYO家族 + L!ght Girls、陳雪仁、絕緣體、鼓創藝術。
🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」直播平台：
東森新聞
縣長徐榛蔚臉書
🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」交通資訊：
📍搭公車／客運：至火車站前站左前方的「花蓮轉運站」搭乘以下路線，並於「中華路」站下車（活動期間管制區內站點不停靠），再步行至活動會場。詳細可見花蓮交通e點通。
⏹︎常見路線：301、台灣好行310、市民小巴7號線。
⏹︎公路客運：1121、1122、1128、1129、1132、1133、1136、1139、1140、1145。
🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」交通管制：
兩日：18:00 至 22:30。
管制路段：東大門廣場周邊路段包含中山路與重慶路等實施交通管制。
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地點：花蓮市東大門廣場
日期：9月26日、9月27日
時間：兩日9:00－21:30
入場門票：免費入場
官網：2026花蓮月見原聲演唱會
📍9月26日：
蘇永康（壓軸）、范逸臣、Feng Ze邱鋒澤、千田愛紗、曾健裕、葛西瓦、小男孩樂團主唱 米非、阿勒飛斯文化藝術團、陳言菱、宋晨星。
📍9月27日：
TEEN TOP 成員NIEL（壓軸）、沈文程、ABAO阿爆、王宏恩、YOYO家族 + L!ght Girls、陳雪仁、絕緣體、鼓創藝術。
🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」直播平台：
東森新聞
縣長徐榛蔚臉書
🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」交通資訊：
📍搭公車／客運：至火車站前站左前方的「花蓮轉運站」搭乘以下路線，並於「中華路」站下車（活動期間管制區內站點不停靠），再步行至活動會場。詳細可見花蓮交通e點通。
⏹︎常見路線：301、台灣好行310、市民小巴7號線。
⏹︎公路客運：1121、1122、1128、1129、1132、1133、1136、1139、1140、1145。
🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」交通管制：
兩日：18:00 至 22:30。
管制路段：東大門廣場周邊路段包含中山路與重慶路等實施交通管制。