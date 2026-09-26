「2026花蓮月見原聲演唱會」，將於 明（26）日開唱至9月27日（日） ，連續兩晚19點在花蓮市東大門廣場隆重登場。打破傳統拼盤演唱會單一接力模式，特別企劃「跨歌手合作、跨曲風改編、中秋限定選曲與跨國南島文化交流」，並結合周邊「原住民主題市集」。演唱卡司包含香港情歌王子蘇永康，出道超過30年的他首次登上花蓮月見原聲舞台。這次也邀請到韓國人氣男團TEEN TOP主唱NIEL在9月27日登台。《NOWNEWS今日新聞》整理包含完整卡司、演出順序、交通接駁等資訊一次看。

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🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」主要資訊：

地點：花蓮市東大門廣場

日期：9月26日、9月27日

時間：兩日9:00－21:30

入場門票：免費入場

官網：2026花蓮月見原聲演唱會

▲「2026花蓮月見原聲演唱會」將於明（26）日一連兩天在花蓮市東大門廣場開唱。（圖／取自花蓮縣政府原住民行政處臉書）
▲「2026花蓮月見原聲演唱會」將於明（26）日一連兩天在花蓮市東大門廣場開唱。（圖／取自花蓮縣政府原住民行政處臉書）
🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」兩日表演卡司

📍9月26日：
蘇永康（壓軸）、范逸臣、Feng Ze邱鋒澤、千田愛紗、曾健裕、葛西瓦、小男孩樂團主唱 米非、阿勒飛斯文化藝術團、陳言菱、宋晨星。

📍9月27日：
TEEN TOP 成員NIEL（壓軸）、沈文程、ABAO阿爆、王宏恩、YOYO家族 + L!ght Girls、陳雪仁、絕緣體、鼓創藝術。

▲「2026花蓮月見原聲演唱會」將於 明（26）日開唱，至9月27日（日） 連續兩晚19點在花蓮市東大門廣場隆重登場。（圖／花蓮縣政府原住民行政處提供）
▲「2026花蓮月見原聲演唱會」將於 明（26）日開唱，至9月27日（日） 連續兩晚19點在花蓮市東大門廣場隆重登場。（圖／花蓮縣政府原住民行政處提供）
🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」直播平台：

東森新聞

縣長徐榛蔚臉書

🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」交通資訊

📍公車／客運：至火車站前站左前方的「花蓮轉運站」搭乘以下路線，並於「中華路」站下車（活動期間管制區內站點不停靠），再步行至活動會場。詳細可見花蓮交通e點通

⏹︎常見路線：301、台灣好行310、市民小巴7號線。

⏹︎公路客運：1121、1122、1128、1129、1132、1133、1136、1139、1140、1145。

🟡「2026花蓮月見原聲演唱會」交通管制：

兩日：18:00 至 22:30。

管制路段：東大門廣場周邊路段包含中山路與重慶路等實施交通管制。

▲「2026花蓮月見原聲演唱會」交通與週邊地圖一覽。 （圖／翻攝花蓮月見原聲演唱會臉書）
▲「2026花蓮月見原聲演唱會」交通與週邊地圖一覽。 （圖／翻攝花蓮月見原聲演唱會臉書）


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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。